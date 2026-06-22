Wiadomości

Skany umów na WhatsAppie. UODO bezlitosne dla partnera giganta

Wysyłanie zdjęć umów z klientami przez popularny komunikator to fatalny pomysł. Przekonał się o tym partner biznesowy znanej spółki energetycznej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Skany umów na WhatsAppie. UODO bezlitosne dla partnera giganta
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Prywatny smartfon pełen wrażliwych danych

Sprawa sięga 2021 roku. Trwała wtedy pandemia, a przedstawiciele handlowi działający na rzecz spółki Energa-Obrót odwiedzali klientów w domach. Proponowali im między innymi aneksy do umów w ramach sprzedaży door-to-door. Wszystko wyszło na jaw przez przypadek, gdy jeden z byłych handlowców zgłosił się bezpośrednio do firmy Energa-Obrót. Prosił o pomoc w odzyskaniu zaległych pieniędzy od swojego szefa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas rozmowy pokazał swój prywatny telefon. Okazało się, że sprzedawcy używali aplikacji WhatsApp do komunikacji służbowej. Na smartfonie znajdowały się nie tylko polecenia od szefostwa. W grupowych konwersacjach przesyłano też zdjęcia i skany umów zawartych z klientami. Energa-Obrót od razu wszczęła wewnętrzne dochodzenie i w trybie pilnym zgłosiła naruszenie do prezesa UODO.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 16GB/1TB 6.9" 120Hz Jasnoniebieski SM-S948
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 16GB/1TB 6.9" 120Hz Jasnoniebieski SM-S948
0 zł
8699 zł - najniższa cena
Kup teraz 8699 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 70 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 70 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
2244 zł - najniższa cena
Kup teraz 2244 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Indygo EU
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Indygo EU
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Advertisement

Tłumaczenia partnera nie przekonały urzędu

Nieautoryzowany komunikator był używany w pracy przez wiele miesięcy. Wiadomo na pewno, że ten wyciek dotknął co najmniej 15 osób. Partner biznesowy próbował się gęsto tłumaczyć w trakcie postępowania. Twierdził, że WhatsApp miał tylko usprawnić kontakt z handlowcami w trudnych czasach pandemii. Podwykonawca argumentował też, że pracownicy mieli podpisane umowy o poufności i zakazie konkurencji.

Te wyjaśnienia w żaden sposób nie wystarczyły. Dodatkowym problemem był fakt, że dane z WhatsAppa wędrowały częściowo poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, wziął sprawę pod lupę i stwierdził szereg nieprawidłowości. Uznał, że Energa-Obrót jako administrator danych, nie wdrożyła odpowiednich zabezpieczeń. Spółka nie sprawdziła też dokładnie swojego podwykonawcy pod kątem bezpieczeństwa.

Skany umów na WhatsAppie. UODO bezlitosne dla partnera giganta

Surowe kary za brak procedur

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył oficjalne upomnienia zarówno na spółkę Energa-Obrót, jak i na podmioty przetwarzające dane klientów. Jeden z partnerów biznesowych, który wprost pozwolił pracownikom na używanie WhatsAppa, otrzymał też karę finansową w wysokości 10145 zł.

W trakcie postępowania wyszły na jaw sprzeczności w składanych zeznaniach. Ukarany podmiot próbował mocno umniejszać swoją rolę w całym procesie. Chciał zrzucić odpowiedzialność za błędy na inne osoby. Urząd nie dał się na to nabrać i surowo ocenił brak podstawowej ochrony danych osobowych.

Motorola Moto G86 5G 8/256 GB
799,00 zł
20%
999.00
Xiaomi 17 12/512 GB Ice Blue
3799,00 zł
16%
4499.00
Image
telepolis
RODO WhatsApp wyciek danych UODO prywatność ochrona danych UODO kara Energa Obrót
Źródła zdjęć: Teacher Photo / Shutterstock.com, UODO
Źródła tekstu: UODO