Europa stawia warunki AI

Dzisiejsza publikacja ostatecznej wersji Kodeksu Postępowania dla sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia, by najbardziej zaawansowane modele AI dostępne w Europie były nie tylko innowacyjne, ale także bezpieczne i przejrzyste. Kodeks został współtworzony przez interesariuszy z branży AI i odpowiada na ich potrzeby. Dlatego zachęcam wszystkich dostawców modeli AI ogólnego przeznaczenia do jego przyjęcia. Dzięki temu zyskają oni jasną i opartą na współpracy drogę do zgodności z unijnym Aktem o Sztucznej Inteligencji.

Henna Virkkunen, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Suwerenności Technologicznej