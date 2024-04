Polaków może czekać obowiązkowa wymiana telewizorów. To już kolejna

Czy czeka nas kolejna masowa wymiana telewizorów? Możliwe, ale dostaniemy w zamian więcej kanałów w 4K. Pojawiły się głosy o szybszym wdrożeniu kolejnego standardu.

Polska telewizja naziemna ledwo wdrożyła standard nadawania DVB-T2 z kodekiem HEVC, a już na horyzoncie widać kolejną nowość. Mowa o standardzie MPEG5 z kodekiem LCEVC. Pojawiły sę głosy o potrzebie szybszego wdrożenia nowego kodeka, by lepiej wykorzystać dostępne częstotliwości. To zaś pozwoli dostarczyć więcej kanałów w wyższej jakości.

Trzeba kupić nowy telewizor?

Podczas targów NAB Show oprócz nowości dla nadawców zaprezentowana została także ciekawa analiza. Pokazuje ona zyski ze wdrożenia kodeka LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Codec) w czasie migracji kanałów telewizyjnych do jakości 4K. Jako przykład posłużyła Brazylia, gdzie już w 2025 roku wdrożona zostanie tak zwana TV 3.0. Proponowane rozwiązanie sprawdzi się jednak także w krajach, gdzie nadawcy są chętni do przejścia na wyższą jakość – na przykład w Polsce. W wielu krajach nie ma jeszcze częstotliwości przeznaczonych do nadawania w 4K.

W niektórych krajach można odbierać kanały w 4K dzięki temu, że nadawcy stosują simulcast. To technika nadawania, w której jednocześnie emitowany jest sygnał dla kanału w jakości standardowej (HD) i w 4K 15 Mb/s. Oba nadawane są z użyciem kodeka HEVC, który zużywa 150-400 proc. więcej pasma w jakości 4K w porównaniu do HD. W Polsce można było w ten sposób odbierać TVP 4K podczas Mundialu w Katarze. Tak samo nadaje telewizja publiczna we Francji i Hiszpanii.

Zobacz: TVP 4K z problemami. Widzowie skarżą się na jakość transmisji z Kataru

To rozwiązanie jest szalenie nieekonomiczne. Kanał w 4K kodowany przez LCEVC zużyje mniej niż 150 proc. pasma w porównaniu do tego samego materiału nadawanego w HD. Stosowanie LCEVC pozwoliłby zaoszczędzić kilkanaście Mb/s na kanał w porównaniu z simulcastem, dostarczając przy tym kanały w jakości 2160p HDR w 50 lub 60 klatkach na sekundę. Przykładowe wartości można porównać w tabeli poniżej.

Dlatego autor raportu Thierry Fautier, do niedawna pracujący w Harmonics, przekonuje do szybkiego wdrożenia oszczędnego kodeka LCEVC. Fautier zwrócił się też do organizacji DVB, by zatwierdziła ten kodek jako dopuszczalny w standardach nadawania. Owszem, potrzebna będzie realokacja pasma i wielu z nas czeka wymiana odbiorników, ale w skali globalnej będzie można sporo zaoszczędzić.

Warto przypomnieć, że w Polsce dopiero co trzeba było wymienić sporo telewizorów i dekoderów. W 2022 roku multipleksy MUX-1 i MUX-4 zaczęły nadawać w standardzie DVBT-2 z kodekiem HEVC. Pod koniec 2023 roku ten sam zabieg został przeprowadzony na MUX-3, od początku istnienia tak nadaje MUX-6. Obecnie już tylko MUX-8 nadaje w DVB-T, ale UKE może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock, advanced-television.com

Źródło tekstu: advanced-television.com