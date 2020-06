Pakiet FilmBox Premium bez dodatkowych opłat w Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat udostępnił bez dodatkowych opłat pięć kanałów z pakietu FilmBox Premium: FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, FilmBox Action i FilmBox Arthouse. „Otwarte okno” potrwa do 30 czerwca br.

Kanały są dostępne na dekoderach satelitarnych, na dekoderze EVOBOX IP dedykowanym do usługi telewizji kablowej IPTV oraz mobilnie – w serwisie Cyfrowy Polsat GO (z aktywną opcją ON THE GO).

Abonenci telewizji satelitarnej (od pakietu Mini HD) oraz abonenci telewizji kablowej IPTV (od pakietu Rodzinnego IP) w Cyfrowym Polsacie otrzymali bezpłatny dostęp do oferty programowej kanałów FilmBox, w tym seriali, hollywoodzkich hitów kinowych i niezależnego kina artystycznego.

W „otwartym oknie” udostępnione są kanały z pakietu FilmBox Premium:

FilmBox Premium HD – to oferta wielokrotnie nagradzanych filmów dla koneserów kina. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 32 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV.

– to oferta wielokrotnie nagradzanych filmów dla koneserów kina. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 32 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV. FilmBox Extra HD – kanał premium, który prezentuje starannie wyselekcjonowane hity filmowe i serialowe w jakości Full HD. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 141 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV.

– kanał premium, który prezentuje starannie wyselekcjonowane hity filmowe i serialowe w jakości Full HD. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 141 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV. FilmBox Family – klasyka rozrywki dla całej rodziny. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 33 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV.

– klasyka rozrywki dla całej rodziny. Kanał jest emitowany bez reklam, 24 godziny na dobę. Dostępny jest na pozycji 33 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV. FilmBox Action – kanał filmowy adresowany do miłośników kina akcji. Dostępny jest na pozycji 54 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV.

– kanał filmowy adresowany do miłośników kina akcji. Dostępny jest na pozycji 54 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV. FilmBox Arthouse – filmy fabularne, dokumentalne oraz krótkometrażowe autorstwa niezależnych filmowców z całego świata. Kanał jest dostępny na pozycji 53 w telewizji satelitarnej oraz w telewizji kablowej IPTV.

Standardowo pakiet FilmBox Premium jest dostępny w ofercie telewizji satelitarnej, telewizji kablowej IPTV oraz telewizji internetowej OTT w cenie 10 zł/mies. Pakiet dostępny jest z umową na czas nieokreślony. Z aktywną opcją ON THE GO z pakietu FilmBox Premium można korzystać również na urządzeniach mobilnych w aplikacji Cyfrowy Polsat GO.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat