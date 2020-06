HBO Max zastępuje HBO Go na terenie USA

HBO postanowił zrobić porządek w swoich usługach. Na początek na terenie USA. Pewnego dnia pewnie i klienci w Europie zobaczą HBO Max zamiast HBO Go.

Usługa HBO Max miała dość utrudniony start, a wszystkiemu winny był fakt, że jest zwyczajnie za dużo rzeczy z "HBO" w nazwie. Amerykańscy klienci musieli nauczyć się orientować na czym dokładnie polegają niuanse związane z różnicami między HBO, HBO Go, HBO Now i HBO Max. Sytuacji nie poprawiał fakt, że HBO miał dwie różne aplikacje - HBO Now i HBO Max. W tym samym czasie spokojnie spali użytkownicy w Europie, gdzie HBO Max nie dotarł.

Teraz jednak dojdzie do zmian. Aplikacja HBO Go zniknie całkowicie, natomiast aplikacja HBO Now stanie się aplikacją HBO Max. W przypadku widzów korzystających z Roku czy Amazon Fire TV sytuacja jest jeszcze inna - tam aplikacja nazywa się po prostu HBO. Póki co zmiany te dotyczą tylko USA, jednak nie oszukujmy się - to tylko początek.

Źródło tekstu: the verge, wł