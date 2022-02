YouTube Premium za darmo od Xiaomi. Zobacz, czy dostaniesz

Google i Xiaomi ruszają ze specjalną promocją, dzięki której można dostać YouTube Premium wraz z YouTube Music Premium za darmo, przez dwa miesiące. Okazja dotyczy jednak tylko wybranych modeli smartfonów marki Redmi.

Xiaomi ogłasza startt specjalnej promocji realizowanej wraz z Google. Użytkownicy wybranych telefonów Xiaomi będą mogli skorzystać z przedłużonego okresu próbnego YouTube Premium. A konkretnie – otrzymają dwa miesiące YouTube Premium na czterech modelach smartfonów z serii Redmi Note 11.

Dzięki tej akcji użytkownicy nowych modeli Xiaomi zyskają dostęp do wszystkich treści na YouTube bez reklam i w trybie offline. Co ważne, YouTube Premium obejmuje także subskrypcję YouTube Music Premium, gdzie użytkownicy mogą uzyskać nieograniczony, wolny od reklam dostęp do milionów oficjalnych utworów oraz występów na żywo, coverów i remiksów. Opcja Premium pozwala także słuchać dźwięku z filmów oraz muzyki po schowaniu aplikacji w tle czy nawet wygaszeniu ekranu.

Żeby skorzystać z promocyjnej oferty YouTube Premium na smartfonach Xiaomi, wystarczy otworzyć preinstalowaną aplikację YouTube i postępować zgodnie z instrukcjami lub odwiedzić stronę youtube.com/premium.

Więcej informacji oraz warunki i zasady można znaleźć na stronie https://event.mi.com/global/youtubepremium.

Urządzenia, których dotyczy promocja:

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Xiaomi zastrzega, że dostępność promocji może się różnić w zależności od regionu. Akcja przewidziana jest tylko dla nowych użytkowników YouTube Premium. Do aktywacji wymagane będzie podanie forma płatności, jednak przed końcem promocji można anulować subskrypcję i nie ponosić żadnych kosztów.

Szczegóły znajdują się na stronie https://event.mi.com/global/youtubepremium.

