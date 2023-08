Xiaomi: ruszają promocje na „powrót do szkoły”. Są perełki

Xiaomi rusza z promocjami z okazji zbliżającego się końca wakacji i początku roku szkolnego. Producent proponuje tańsze smartfony i sprzęt IoT. Jest kilka niezłych okazji nie tylko dla uczniów.

Szkolne promocje Xiaomi powinny zainteresować nie tylko uczniów, a okazji jest tyle, że każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Akcja startuje od dziś i składa się z dwóch części.

Więcej pamięci za mniej

Pierwszą z nich jest oferta „Zdaj się na wyższą pamięć”. Jej zasady są proste – można kupić urządzenie w wyższej konfiguracji sprzętowej za cenę tego samego modelu o konfiguracji niższej.

W tej promocji znajdują się trzy smartfony: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 oraz Redmi 12. Akcja potrwa do 17 września lub do wyczerpania zapasów.

Redmi Note 12 Pro 5G – cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1899 zł (zamiast 2099 zł), cena za wersję 6 GB + 128 GB: 1599 zł (zamiast 1899 zł).

– cena za wersję 8 GB + 256 GB: (zamiast 2099 zł), cena za wersję 6 GB + 128 GB: (zamiast 1899 zł). Redmi Note 12 – cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1099 zł (zamiast 1299 zł), cena za wersję 4 GB + 128 GB: 899 zł (zamiast 1099 zł).

– cena za wersję 8 GB + 256 GB: (zamiast 1299 zł), cena za wersję 4 GB + 128 GB: (zamiast 1099 zł). Redmi 12 – cena za wersję 8 GB + 256 GB: 799 zł (zamiast 999 zł), cena za wersję 4 GB + 128 GB: 649 zł (zamiast 799 zł).

Niższe ceny smartfonów i sprzętu IoT

Drugą promocją są bezpośrednie obniżki cenowe na szerszą gamę smartfonów. Znajdziemy tutaj zarówno flagowy Xiaomi 13, jak i najbardziej budżetowe smartfony – np. Redmi 12C.

Redmi A2 (3 GB + 64 GB): obniżka z 499 zł do 399 zł .

(3 GB + 64 GB): obniżka z 499 zł do . Redmi A1 (2 GB + 32 GB): obniżka z 499 zł do 349 zł .

(2 GB + 32 GB): obniżka z 499 zł do . Redmi 9C (3 GB + 64 GB): obniżka z 699 zł do 429 zł .

(3 GB + 64 GB): obniżka z 699 zł do . Redmi 12C (3 GB + 32 GB): obniżka z 549 zł do 399 zł .

(3 GB + 32 GB): obniżka z 549 zł do . Redmi 12C (3 GB + 64 GB): obniżka z 649 zł do 449 zł .

(3 GB + 64 GB): obniżka z 649 zł do . Redmi 12C (4 GB + 128 GB): obniżka z 749 zł do 549 zł .

(4 GB + 128 GB): obniżka z 749 zł do . Redmi 12 (4 GB + 128 GB): obniżka z 799 zł do 649 zł .

(4 GB + 128 GB): obniżka z 799 zł do . Redmi 12 (8 GB + 256 GB): obniżka z 999 zł do 799 zł .

(8 GB + 256 GB): obniżka z 999 zł do . Redmi Note 12 (4 GB + 128 GB): obniżka z 1099 zł do 899 zł .

(4 GB + 128 GB): obniżka z 1099 zł do . Redmi Note 12 (8 GB + 256 GB): obniżka z 1299 zł do 1099 zł .

(8 GB + 256 GB): obniżka z 1299 zł do . Redmi Note 12S (8 GB + 256 GB): obniżka z 1499 zł do 1299 zł .

(8 GB + 256 GB): obniżka z 1499 zł do . Redmi Note 12 Pro 5G (6 GB + 128 GB): obniżka z 1899 zł do 1599 zł .

(6 GB + 128 GB): obniżka z 1899 zł do . Redmi Note 12 Pro 5G (8 GB + 256 GB): obniżka z 2099 zł do 1899 zł .

(8 GB + 256 GB): obniżka z 2099 zł do . Redmi Note 12 Pro+ 5G (8 GB + 256 GB): obniżka z 2299 zł do 1999 zł .

(8 GB + 256 GB): obniżka z 2299 zł do . Xiaomi 12 Lite (6 GB + 128 GB): obniżka z 2199 zł do 1799 zł .

(6 GB + 128 GB): obniżka z 2199 zł do . Xiaomi 13 (8 GB + 256 GB): obniżka z 4799 zł do 4499 zł.

Promocje ruszają 18 sierpnia (w przypadku Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 Pro+ 5G zaczną się 25 sierpnia) i potrwają do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Oprócz smartfonów w promocji znajdują się także produkty IoT. Oferta na te produkty potrwa od 18 sierpnia do 31 sierpnia. Wyjątkiem jest e-hulajnoga Mi Electric Scooter Essential, na który to oferta będzie trwała aż do 15 września.

Mi Electric Scooter Pro 2 NE : obniżka z 2799 zł do 2399 zł .

: obniżka z 2799 zł do . Xiaomi Robot Vacuum S10+ EU : obniżka z 1999 zł do 1799 zł .

: obniżka z 1999 zł do . 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact : obniżka z 119 zł do 99 zł .

: obniżka z 119 zł do . Mi Smart Air Fryer 3.5L EU: obniżka z 399 zł do 349 zł.

Cena i dostępność

Urządzenia objęte promocją będzie można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl i u operatorów: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Urządzenia kupimy też w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom. Ceny i dostępność w poszczególnych kanałach mogą się różnić.

