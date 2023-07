Xiaomi wprowadza do polski zegarek i słuchawki Redmi dla aktywnych

Dwa nowe inteligentne urządzenia z ekosystemu Xiaomi debiutują w Polsce. Zegarek Redmi Watch 3 Active oraz słuchawki Redmi Buds 4 Active to propozycja dla fanów aktywnego stylu życia, a także nowych technologii i rozsądnych cen.

Redmi Watch 3 Active

W zegarku Redmi Watch 3 Active firma Xiaomi położyła szczególny nacisk na wygodę i styl. Stąd zastosowany tu duży, 1,83 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 240 x 280 pikseli (201 ppi) i jasności 450 nitów oraz odświeżony wygląd interfejsu. Dzięki ostatniemu treści powinny być lepiej widoczne, a urządzenie wygodniejsze w obsłudze.

Kopertę smartwatcha wykonano w technologii NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization, czyli specjalnej technologii powlekania powierzchni), dzięki czemu jest lekka, odporna na zarysowania i wygodna do noszenia. Całość waży tylko 41,79 g (licząc razem z paskiem TPU) i jest wodoodporna do 5 atmosfer, co odpowiada głębokości 50 metrów.

Do wyboru mamy tu aż 200 tarcz zegarka. Możemy także urozmaicić wygląd tarczy na przykład przez dodanie własnego zdjęcia. Za pomocą zegarka Redmi Watch 3 Active możemy też odbierać połączenia telefoniczne (po sparowaniu z telefonem) – wystarczy podczas dzwonienia podnieść rękę, a połączenie zostanie odebrane.

Słowo Active, które znalazło się w nazwie urządzenia, wskazuje na to, że smartwatch powinien być idealny dla osób dbających o kondycję fizyczną i stan zdrowia. Urządzenie pozwala na kontrolę treningów i innych aktywności fizycznych. Ma ponad 100 trybów sportowych, w tym 10 profesjonalnych. Całodobowo monitoruje pracę serca, jakość snu i natlenienie krwi.

Redmi Watch 3 Active ma 2 MB RAM-u i 16 MB ROM-u Bateria zegarka ma pojemność 289 mAh i powinna pozwolić na 12 dni pracy przy normalnym użytkowaniu.

Redmi Buds 4 Active

Słuchawki Redmi Buds 4 Active to niezawodny towarzysz we wszystkim, co robimy. Szczególnie z powodu wydajnej baterii (po 34 mAh w słuchawkach oraz 440 mAh w etui), która przy okazji bardzo szybko się ładuje – wystarczy 10 minut ładowania przez port USB-C, aby cieszyć się 110 minutami działania. Tak przynajmniej twierdzi producent. Słuchawki umożliwiają słuchanie do 5 godzin po pojedynczym, pełnym naładowaniu oraz do 28 godzin przy korzystaniu z etui ładującego.

W słuchawkach zastosowano dynamiczny przetwornik o średnicy 12 mm, co powinno się przełożyć na głęboki bas i wysoką dynamikę audio. Redmi Buds 4 Active są zgodne z protokołem Bluetooth 5.3. Oznacza to bardzo małe opóźnienia, niższe zużycie energii, większą stabilność sygnału oraz większą odporność na zakłócenia. Wiąże się to również z kolejną cechą oprogramowania – słuchawki Redmi Buds 4 Active są kompatybilne z trybem niskiego opóźnienia Low Latency. Dzięki temu zapewniają synchronizację dźwięku i ruchu, gdy oglądasz pliki wideo lub grasz. Dostajemy także zgodność z urządzeniami z systemem Android (od wersji Marshmallow / Android 6.0), korzystającymi z funkcji szybkiego parowania Google (Fast Pair), czyli łatwe i szybkie łączenie z telefonem lub tabletem.

Dostępność i cena

Oba urządzenia są już dostępne do kupienia na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl, a także u partnerów handlowych producenta: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, RTV Euro AGD i x-kom.

Zegarek Redmi Watch 3 Active kosztuje 199 zł, natomiast za bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 4 Active trzeba zapłacić 89 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi