Xiaomi obniża ceny o 10% - taniej telefony Redmi i POCO

Xiaomi robi wszystko, żebyśmy majówkę spędzili już z nowym z telefonem tego producenta. Właśnie wystartowała kolejna w ostatnim czasie promocja na sprzęt Xiaomi – do końca kwietnia wybrane telefony Redmi lub POCO można dostać o 10% taniej.

Tradycyjne błyskawiczne wyprzedaże Xiaomi tym razem osiągnęły kulminację. Obniżka cen o 10% na wiele wybranych smartfonów to doskonała okazja, żeby wymienić stary sprzęt na nowy. W końcu lato blisko

– zachęca nas producent i zaprasza do swoich sklepów.

Do końca miesiąca modele Xiaomi z serii Redmi, Redmi Note oraz POCO będą w tym okresie tańsze o 10%.

Co można więc dzięki temu upolować?

W sklepie zniżki objęły takie urządzenia (wraz z nowymi cenami):

Redmi 9 od 499 zł

od 499 zł Redmi 9T NFC od 539,10 zł

od 539,10 zł Redmi 9T NFC od 764,10 zł

od 764,10 zł Redmi Note 9 od 699 zł

od 699 zł Redmi Note 8 Pro od 999 zł

od 999 zł Redmi Note 9 Pro od 1199 zł

od 1199 zł Redmi Note 10 od 899,10 zł

od 899,10 zł Redmi Note 10 Pro od 1259 zł

od 1259 zł Poco M3 od 599 zł

od 599 zł Poco X3 od 899 zł

Nie w każdym przypadku jest to dokładnie 10% i nie są to może okazje życia, bo najwięcej, 230 zł, zaoszczędzimy, wybierając Redmi Note 9 Pro 6/126 GB, ale ci, którzy planowali kupno jednego z tych telefonów, mają teraz dobrą okazję, by zrealizować swoje plany.

Promocja będzie ważna w sklepach Xiaomi: https://mi-store.pl, https://mimarkt.pl, https://mi-home.pl oraz w dobrych sklepach z elektroniką. Potrwa od dziś do 30 kwietnia lub wyczerpania zasobów.

