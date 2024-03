Zgarnij smartfona za złotówkę. x-kom odpala świąteczną promocję

x-kom uruchomił świąteczną promocję. Można zgarnąć świetne sprzęty za symboliczną złotówkę.

W sklepie x-kom wystartowała wielkanocna promocja. Popularny sklep z elektroniką przygotował z tej okazji dla swoich klientów małe wyzwanie.

Zgarnij produkt za 1 zł

W ramach wyprzedaży wybrane produkty zgarnąć można za raptem 1 zł. Gdzie jest haczyk? Odpowiednie kody rabatowe trzeba najpierw samemu znaleźć. Są one poukrywane na profilach w mediach społecznościowych oraz w newsletterze sklepu. Z każdego kodu można skorzystać tylko raz, przy czym obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Innymi słowy, warto się spieszyć.

I nie piszę tak tylko dla zasady. Naprawdę opłaca się wziąć udział w zabawie, bo do wyrwania jest kilka świetnych sprzętów. Przykładowo, nowy iPhone 15 Plus w wersji 128 GB oraz Nothing Phone (2a), który otrzymał w naszym teście rewelacyjną ocenę 9/10. A jeśli nie szykujecie się do zmiany smartfona, zawsze można się zaczaić na słuchawki Sony WF-C700N, czyli jedne z lepszych TWS-ów, jakie przyszło mi testować, albo procesor Intel Core i7-14700K. Zdecydowanie jest tu coś dla każdego.

Pełną listę urządzeń objętych promocją wraz z informacją, gdzie szukać kodu rabatowego, znajdziecie w tabelce poniżej.



