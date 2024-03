x-kom szaleje. Za taką cenę szkoda byłoby nie kupić

Rewelacyjną wyprzedaż z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych przygotował sklep x-kom. Laptop Microsoftu kupisz za ułamek sugerowanej ceny.

Microsoft Surface Laptop Go 3, bo o nim tu mowa, to propozycja skierowana szczególnie do osób często pracujących poza domem lub biurem. Dzięki matrycy o przekątnej 12,5 cala i masie zaledwie 1,13 kg, można go bez trudu nosić w plecaku czy torbie naramiennej.

Specyfikacja obejmująca procesor Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM i SSD 256 GB nie jest może szczególnie spektakularna, ale do pracy biurowej i multimediów powinna z powodzeniem wystarczyć.

Jednocześnie, co zasługuje na uwagę, jak na swoje filigranowe wymiary komputer ma bardzo przyzwoity zestaw portów. Mianowicie USB-C z Power Delivery i DisplayPort, klasyczne USB 3.2 Gen 1 i złącze słuchawkowe. Przez to wiele osób nie będzie musiało nosić wraz z nim żadnych przejściówek czy hubów.

Kup Microsoft Surface Laptop Go 3 za 2899 zł (kod promocyjny: wielkanoc)

Nad bezpieczeństwem czuwa z kolei czytnik linii papilarnych.

Nominalnie Surface Laptop Go 3 kosztuje 4199 zł, ale w najnowszej promocji x-komu, korzystając z kodu wielkanoc, można go kupić za zaledwie 2899 zł. Oferta dostępna jest pod tym linkiem.

