Ten kod do x-kom trzeba znać. Świetny sprzęt kupisz za ułamek ceny

W sieci sklepów x-kom wystartowała dziś nowa promocja – Tydzień Apple. To dobra okazja, by upolować w dobrych cenach iPhone’a. iPada MacBooka albo słuchawki AirPods.

Sprzęt Apple nieustannie cieszy się wielką popularnością, a fanów marki nie zniechęcają nawet wysokie ceny urządzeń. Od dziś przez kolejne kilka dni w sieci sklepów x-kom trwa Tydzień Apple, podczas którego zniżki sięgają nawet 23%. Z promocji można skorzystać w sklepie internetowym x-kom, ale warto się spieszyć – jak wynika ze strony startowej akcji, niektóre modele już zostały wykupione.

Tydzień Apple w x-kom. Podaj kod i kupuj

Jak skorzystać z okazji? To proste. Wystarczy wejść na stronę https://promocje.x-kom.pl/tydzien-apple i skopiować dostępny tam kod rabatowy – to po prostu „tydzien-apple”. Następnie należy wybrać produkt i dodać go do koszyka, a w polu „posiadam kod rabatowy” podać skopiowany kod. Rabat zostanie uwzględniony przy finalizacji zamówienia.

Do wyboru jest kilkadziesiąt urządzeń Apple, w tym telefony iPhone, tablety iPad, laptopy MacBook czy słuchawki AirPods. Nie brakuje też akcesoriów marki. Na co warto zwrócić uwagę? Sklep x-kom poleca następujące okazje:

Przecenionych produktów jest oczywiście więcej – można przebierać w różnych wariantach kolorystycznych czy pamięciowych urządzeń, więc fani marki o większych wymaganiach na pewno znajdą coś dla siebie.

Promocja obowiązuje do 27 sierpnia 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów. Warto nie zwlekać, bo widać, ze zainteresowanie okazjami jest duże.

