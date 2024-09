Google przywraca usuniętą funkcję. Teraz będzie jeszcze lepsza

Wyszukiwarka Google odzyska bardzo przydatną, ale usuniętą jakiś czas temu funkcję. Dzięki zasobom archiwum internetowego Wayback Machine będzie można dotrzeć do zmienionych, starszych wersji stron WWW.

Począwszy od dziś, wyszukiwarka Google będzie nie tylko podsuwać zindeksowane adresy stron internetowych, ale także skieruje zainteresowanych użytkowników do archiwum internetowego Wayback Machine, co pozwoli poznać im starsze wersje witryn. To duże ułatwienie dla tych, którzy chcą uchwycić zmiany wprowadzane na niektórych stronach i dotrzeć do niedostępnych już wersji stron – ot, chociażby po to, by upewnić się, jak wcześniej wyglądała zmieniona właśnie oferta operatora komórkowego.

Był cache Google, ale zniknął

W wyszukiwarce Google była już podobna funkcja, która działała z powodzeniem przez wiele lat. W wynikach wyszukiwania można było sprawdzić starsze wersje stron zachowane w cache’a Google. Niestety, od jakiegoś czasu to rozwiązanie było powoli wycofywane przez Google, a na początku 2024 roku zostało oficjalnie wyłączone.

Nowy mechanizm, prowadzący do archiwum internetowego Wayback Machine, może się okazać jeszcze lepszym rozwiązaniem. By z niego skorzystać, trzeba w wynikach wyszukiwania kliknąć trzy kropki, a następnie wybrać z rozwijanej karty opcję „Więcej informacji o tej stronie”. Tam właśnie będą się ukazywać linki prowadzące do zmienionych stron, zachowanych w Wayback Machine. Nowa funkcja ma być dostępna na całym świecie.

Archiwum Wayback Machine, dostępne pod adresem https://web.archive.org, to największa w sieci biblioteka przechowująca historyczne wersje stron. Obecnie znajduje się tam ponad 866 miliardów stron internetowych zatrzymanych w czasie. Wayback Machine to działający od 1996 roku projekt amerykańskiej organizacji non-profit Internet Archive.

Sieć się starzeje, a wraz z nią niezliczone adresy URL prowadzą teraz do cyfrowych duchów. Firmy się rozpadają, rządy zmieniają, katastrofy uderzają, a systemy zarządzania treścią ewoluują, wymazując fragmenty historii online. Czasami sami twórcy uderzają klawisz "usuń" lub uginają się pod presją polityczną

– wyjaśnia ideę istnienia Wayback Machine dyrektor archiwum, Mark Graham.

Biblioteka jest dostępna za darmo i można z niej korzystać również w rozszerzeniach do popularnych przeglądarek oraz w aplikacjach na Androida i iOS. Teraz jednak dostęp do tych zasobów zapewni wyszukiwarka Google.

Zobacz: Google dodał nową funkcję do Wiadomości. Teraz skorzysta więcej osób

Zobacz: Google Chrome z bardzo przydatną funkcją. W końcu się doczekaliśmy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Internet Archive Wayback Machine