Google Chrome z bardzo przydatną funkcją. W końcu się doczekaliśmy

Google prężnie działa nad aktualizacją przeglądarki i wydaje się, że nie zwalnia tempa ani na moment. Kolejne funkcje dodane do Google Chrome sprawią, że każde wyszukiwanie i planowanie będzie prawdziwą przyjemnością.

We wtorek Google udostępnił aż trzy aktualizacje przeglądarki Chrome. Wszystkie one mają sprawić, że przeglądanie niezliczonymi kartami będzie mniej chaotyczne. Niezmiennie cieszy fakt, że Chrome krok po kroku dodaje funkcje, które sprawią że będzie można korzystać jeszcze efektywniej z tego narzędzia. Teraz, doczekaliśmy się w końcu synchronizacji grup zakładek pomiędzy całym zestawem urządzeń. Do tej pory, było to możliwe pomiędzy komputerami, ale jak widać nie było to wystarczające. Gigant doskonale zdaje sobie z tego sprawę i ciągle pracuje nad usprawnieniami w tej kwestii.

Synchronizacja grup zakładek pomiędzy urządzeniami

O co właściwie chodzi? Grupy zakładek zsynchronizujemy pomiędzy całym szeregiem urządzeń. Grupy kart utworzone na smartfonie lub tablecie, automatycznie pojawią się w naszej przeglądarce na komputerze. Nie musimy nic robić, aby tak się stało. Całość powinna działać płynnie i ekspresowo. To prawdziwy raj dla osób, które lubią planować i mieć porządek w kartach.

Ta funkcja przeglądarki Chrome działa już bezproblemowo na iPhone'ach i i'Padach. Na Androidzie jest dopiero dopracowywana. Google ogłosił zmiany na swoim blogu, zatem możemy być pewni, że wszelkie zmiany na lepsze są już bliżej niż dalej. Chrome też pracuje nad eksperymentalną funkcją dotyczącą sugestii. Zacznie on wyświetlać sugestie dotyczące stron, które wcześniej odwiedziliśmy, ułatwiając tym samym kontynuowanie od miejsca, w którym skończyliśmy.

Zobacz: Chrome z trzema nowymi funkcjami. Od razu dacie lajka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 2lttgamingroom / Shutterstock.com

Źródło tekstu: mashable.com