Wirtualna Centralka Orange wciąż korzysta z Flasha, a jego koniec tuż tuż

Już za 2 tygodnie kończy się 2020 rok, a z nim historia technologii Flash. Wraz z końcem roku skończy się wsparcie dla przestarzałej i dziurawej technologii, z której wciąż korzysta wiele stron internetowych, w tym Wirtualna Centralka Orange.

Wirtualna Centralka Orange (WCO) to, jak podaje pomarańczowy operator na swojej stronie internetowej, bezprzewodowe narzędzie do efektywnego zarządzania połączeniami głosowymi w firmie. Usługa w całości opiera się na mobilnej infrastrukturze Orange, dzięki czemu firmy nie muszą inwestować w specjalistyczny sprzęt ani przeznaczać dodatkowego pomieszczenia na centralę telefoniczną. Zaletą WCO jest też intuicyjność obsługi dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie WWW. Z jej pomocą można skonfigurować centralkę oraz zdecydować, co usłyszą osoby próbujące skontaktować się z firmą.

I tu pojawia się mały problem, ponieważ wspomniana wyżej strona internetowa, znajdująca się pod adresem wco.orange.pl, korzysta w całości z technologii Flash. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć przeglądarki internetowej wyposażonej w Flash Playera. Wtedy po wejściu na tę stronę, zobaczymy formularz logowania.

Jeśli jednak, co ma coraz częściej miejsce, w naszej przeglądarce nie ma Flasha, zobaczymy komunikat o błędzie - w języku polskim oraz po angielsku.

No dobrze. A co się stanie, gdy skończy się wsparcie technologii Flash? Tego próbował się dowiedzieć od Orange pan Michał:

Orange czy w związku z tym, że kończy się wsparcie flasha za niecałe dwa tygodnie zamierzacie wypuścić nową wersję Wirtualnej Centrali Orange https://wco.orange.pl czy od stycznia nie będzie można nią zarządzać tylko będziemy kierowani przez Was na stronę: https://wco.orange.pl/flash_unavailable.html

- napisał Michał (pisownia oryginalna)

Jego pytanie chyba nie zostało zrozumiane przez Paulinę z Orange, o czym świadczy udzielona odpowiedź (zrzut poniżej).

Podobne pytanie wysłaliśmy do biura prasowego Orange. Gdy uzyskamy odpowiedź, podzielimy się nią z naszymi Czytelnikami.

