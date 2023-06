Virgin Mobile rozda po 20 GB, ale jeszcze musisz zaczekać

Abonamentowi klienci Virgin Mobile w najbliższym czasie zostaną przeniesieni do aplikacji Play24 i przełączeni do fioletowego systemu zarządzania usługą. Zachętą będzie paczka 20 GB internetu.

Play, do którego należy Virgin Mobile, jest już na ostatnim etapie prac związanych z przenosinami abonamentowych klientów VM do aplikacji Play24, gdzie będą mogli zarządzać usługami – zamiast w dotychczasowej apce Klub Virgin Mobile. Taką samą operację Play przeprowadził już w ofertach Virgin Mobile na kartę.

Zobacz: W Virgin Mobile już jest dostępne 5G, ale nie dla wszystkich

Z komunikatów rozsyłanych do abonentów Virgin Mobile wynika, że możliwość zalogowania się do aplikacji Play24 nastąpi do 1 lipca, czyli można jej oczekiwać już w czerwcu. Zwiastunem tych zmian są nowe plany Virgin Mobile, gdzie pojawiła się też opcja dostępu do 5G, dotąd nieodstępnego w ofercie sieci.

Żeby zachęcić do korzystania z Play24, operator przygotował promocję – jednorazowy pakiet 20 GB internetu na 30 dni. Warunkiem skorzystania jest zalogowanie się do aplikacji Play24 oraz utrzymywanie okresu ważności połączeń wychodzących. Pakiet będzie można aktywować wyłącznie w aplikacji Play24, tylko raz na jednym numerze.

Na stronie Virgin Mobile jest już regulamin tej promocji, która ma obowiązywać do 30 września 2023 roku. Na razie jednak abonamentowi klienci Virgin Mobile nie mogą się jeszcze zalogować do Play24 i tym samym odebrać bonusu. Trzeba zaczekać.

Jak się dowiedzieliśmy w Play, regulamin należy traktować jako element przygotowań do zmian w ofercie, a dostęp do Play24 i promocja 20 GB będą przyznane pierwszej fali klientów już w tym miesiącu.

Abonamentowi klienci Virgin Mobile powinni więc zwracać uwagę na SMS-y przysyłane przez operatora – w jednym z nich może być właśnie zachęta do zalogowania się w Play24 oraz skorzystania z promocji 20 GB. Taką samą promocję Play objął klientów usług na kartę w Virgin Mobile, gdy przenosił ich na początku marca.

Szczegóły w regulaminie:

Zobacz: Virgin Mobile zapowiada zmiany. Nadchodzi koniec aplikacji Klub Virgin Mobile​​​​​​​

Zobacz: Virgin Mobile: następna faktura będzie inna. Nie zdziw się

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Virgin Mobile