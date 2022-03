UPC dla obywateli Ukrainy: Internet i telewizja na 6 miesięcy za darmo

UPC Polska ma specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju w związku z wojną w ich ojczyźnie. Operator oferuje im pakiety internetowo-telewizyjne, z których przez 6 miesięcy moga korzystać za darmo.

Chcielibyśmy pomóc Wam w tych trudnych chwilach, najlepiej jak potrafimy. Przygotowaliśmy dla Was pakiety wsparcia, w ramach których otrzymujecie darmowy dostęp do Internetu światłowodowego i telewizji przez 6 miesięcy.

– napisało UPC Polska do obywateli Ukrainy

Ze specjalnej oferty mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku oraz osoby, które w całości udostępniają mieszkanie lub dom obywatelom Ukrainy. Ważne jest również, by mieszkać w zasięgu sieci UPC oraz nie posiadać zainstalowanych usług UPC pod wskazanym adresem oraz nie być abonentem UPC.

To co się dzieje na Ukrainie, to dla nas wszystkich nowa i trudna sytuacja. Od samego początku Zespół UPC bardzo aktywnie pracuje nad wsparciem dla obywateli Ukrainy. Staramy się działać szybko i sprawnie, cały czas pracujemy nad nowymi formami wsparcia. Śledźcie naszą stronę.