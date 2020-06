Karuzela promocji w UPC Polska

W pierwszym tygodniu czerwca nowi i obecni klienci UPC Polska mogą skorzystać z promocyjnych ofert na usługi komórkowe. Zyskać można dodatkowe rabaty na urządzenia, a także więcej Internetu.

UPC Polska zaprasza do korzystania z "karuzeli promocji" w dniach 1 - 7 czerwca 2020 roku. Wraz z promocyjnymi cenami, operator oddaje w ręce klientów dodatkowe pakiety danych komórkowych co miesiąc do końca roku – 30 GB dla pakietu Comfort, dzięki czemu klienci otrzymują w sumie 50 GB, oraz 60 GB w prezencie w pakiecie VIP, co daje w sumie 100 GB danych każdego miesiąca.

Wraz z ofertami z 24-miesięcznym okresem zobowiązania, UPC Polska proponuje nowym i obecnym klientom dodatkowe rabaty na urządzenia dostępne w ofercie operatora: smartfony, telewizory oraz przenośne routery marki Alcatel.

Smartfony marki Samsung w ramach promocji dostępne będą z następującymi rabatami: Samsung Galaxy A20e – 50 zł (od bazowej ceny 749 zł), Samsung Galaxy A40 – 150 zł (od ceny 1149 zł), a Samsung Galaxy A51 – 300 zł (cena wyjściowa – 1699 zł).

Operator przygotował atrakcyjne ceny także dla osób, które zdecydują się na zakup nowego telewizora z funkcją Smart TV. Urządzenie Samsung o przekątnej ekranu 55 cali kupią taniej o 250 zł od bazowej ceny 2299 zł, natomiast 43-calowy telewizor Samsung dostępny będzie z rabatem 200 zł, który odliczony zostanie od wyjściowej ceny 1599 zł.

Klienci, którzy już planują wakacyjne wypady poza miasto, z pewnością zainteresują się obniżonymi cenami przenośnych routerów Alcatel. Oferowane modele LINKZONE 4G LTE Cat4 Mobile Wi-Fi oraz LINKZONE 4G LTE Cat7 Mobile Wi-Fi w konkurencyjnych cenach.

Szczegóły na temat pełnej oferty w ramach karuzeli promocji, dostępne są pod tym adresem.

