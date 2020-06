Work & Fun – nowa oferta w UPC Biznes

UPC przygotowało nową ofertę dla klientów biznesowych z segmentu SOHO. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z szybkiego Internetu oraz dostępu do cyfrowej rozrywki i rozwiązań ułatwiających pracę, a także zwiększających bezpieczeństwo firmowych danych.

Od czerwca klienci UPC Biznes mogą skorzystać z nowej oferty Work & Fun i wybrać dla siebie jeden z czterech pakietów Internetu, w zależności od potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Pakiety z Internetem o prędkości do 300 Mb/s (od 49,99 zł netto), do 400 Mb/s (od 54,99 zł), do 600 Mb/s (od 69,99 zł) oraz do 1 Gb/s (od 89,99 zł) to, jak podaje operator, nie tylko superszybki i niezawodny Internet, lecz również gwarancja SLA, zapewniająca najwyższy priorytet pomocy przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Każda z propozycji dostępna jest również w pakiecie z usługą telewizyjną i telefonem stacjonarnym. klienci, którzy zdecydują się na takie połączenie, otrzymają w prezencie pakiet sportowy Eleven Sports bez dodatkowych opłat.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa firmowych danych, a także komfortu pracy, UPC proponuje ofertę Work & Fun, rozbudowaną o Pakiet Bezpieczna Firma w nowej cenie 10 zł dla prędkości do 300 oraz do 400 Mb/s i 1 zł dla prędkości do 600 Mb/s. W ramach tego pakietu klienci otrzymają dostęp do usługi Internet Backup, zapewniającej natychmiastowy zapasowy dostęp do Internetu poprzez sieć LTE w przypadku awarii, zestaw rozwiązań antywirusowych opartych o oprogramowanie F-Secure z możliwością instalacji do 25 urządzeń oraz szybszą, sześciogodzinną gwarancję SLA.

Każdy z powyższych pakietów klienci mogą rozszerzyć o usługi dodatkowe:

Microsoft 365 Business Basic z 1 TB OneDrive oraz pocztą Exchange, dostępny za 0 zł przez pierwszych 6 miesięcy, a następnie za 16 zł miesięcznie,

z 1 TB OneDrive oraz pocztą Exchange, dostępny za 0 zł przez pierwszych 6 miesięcy, a następnie za 16 zł miesięcznie, Canal+ Prestige w cenie pakietu telewizyjnego Max przez 6 m-cy dla prędkości do 400 Mb/s oraz do 600 Mb/s albo przez przez 12 miesięcy dla prędkości do 1 Gb/s. Po tym okresie cena wyniesie 41,66 zł netto miesięcznie.

UPC Biznes przygotowało również niespodziankę dla klientów, którzy zdecydują się na zakup usługi mobilnej z 24-miesięcznym zobowiązaniem. Do końca roku otrzymają oni promocyjny pakiet dodatkowych 5-100 GB danych co miesiąc.

