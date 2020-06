Rabat do 400 zł czeka dla klientów sklepu huawei.pl

Huawei przygotował kolejną ofertę dla klientów internetowego sklepu marki. Wybrane smartfony i smartwatche Huawei można teraz kupić w zestawie z jednym z akcesoriów w atrakcyjnej cenie.

Dodatkowo klienci sklepu huawei.pl mogą uzyskać kupon upoważniający do zakupów tańszych nawet o 400 zł.

Od 9 do 22 czerwca, wybrane smartfony Huawei będą dostępne w sklepie huawei.pl w specjalnej ofercie:

Huawei P40 lite z opaską Huawei Band 4 Pro za 1200 zł,

ze słuchawkami Huawei FreeLace za 1200 zł,

z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3i za 2400 zł,

z zegarkiem Huawei Watch GT za 2400 zł.

Dodatkowo od 9 do 16 czerwca, również wybrane smartwatche Huawei będą dostępne w sklepie huawei.pl w specjalnych zestawach, w wyjątkowej cenie:

Huawei Watch GT 2 (46 mm) z paskiem 22 mm (kolor brązowy lub pomarańczowy) 899 zł,

(42 mm) ze słuchawkami Huawei FreeLace 899 zł.

Do 400 zł taniej za zakupy na huawei.pl

Od 9 do 22 czerwca, klienci huawei.pl, którzy złożą zamówienie o minimalnej wartości 1200 zł, otrzymają kupon rabatowy o wartości 100 zł. Przy zakupach za co najmniej 2400 zł, rabat wyniesie 200 zł. W przypadku zakupów za co najmniej 3600 zł kupon upoważni do rabatu w wysokości 400 zł. Kupon rabatowy nie obejmuje zakupu smartfonów Huawei P40 i Huawei P40 Pro oraz laptopów Huawei MateBook 13 2020 i Huawei MateBook X Pro 2020.

Warunkiem otrzymania kuponu jest posiadanie konta w sklepie internetowym huawei.pl. Aby uzyskać voucher, należy o niego zaaplikować na stronie promocji w sklepie huawei.pl. Kupon zostanie przypisany do konta klienta, a rabat zostanie naliczony automatycznie podczas finalizowania zakupów.

Oferta dotyczy wyłącznie sklepu internetowego huawei.pl, w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

Źródło tekstu: Huawei