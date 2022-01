UPC: bezpłatny Viaplay przedłużony

W grudniu operator UPC ruszył ze specjalną promocją, w której zaoferował klientom darmowy dostęp do serwisu Viaplay. Okazja miała się zakończyć za kilka dni, jednak potrwa o miesiąc dłużej.

Na początku grudnia UPC ogłosiło, że ma dla swoich klientów niespodziankę na święta – bezpłatny dostęp do najnowszej platformy streamingowej w Polsce, Viaplay. Zgodnie z zasadami ogłoszonej wówczas akcji, darmowy dostęp miał trwać do 9 stycznia 2022 r.. Po tym terminie dostęp do Viaplay miał być automatycznie wyłączony, bez konieczności podejmowania działań ze strony klienta. W zamian UPC oferowało już płatne pakiety połączone z Polsat Sport Premium Go.

Z okazji będzie można skorzystać nieco dłużej. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, operator zaczął rozsyłać do klientów e-maile informujące o przedłużeniu promocji.

W Nowym Roku życzymy Ci jeszcze więcej pięknych chwil. Cieszmy się też, że spodobał Ci się prezent od nas – dostęp do Viaplay bez opłat. I żeby umilić początek 2022 roku, przedłużamy Ci bezpłatny dostęp do Viaplay aż do 9 lutego

– informuje UPC w e-mailach.

Żeby dalej korzystać z promocji, klienci UPC nie muszą podejmować żadnych działań. Widzowie, którzy korzystają z darmowego Viaplay, mogą się nim po prostu cieszyć o miesiąc dłużej, a operator sam wyłączy dostęp po 9 lutego.

Jak ogłaszał poprzednio operator, klienci, którzy chcą skorzystać z darmowego dostępu do Viaplay, powinni zalogować się do swojego konta na moje.upc.pl i wybrać tę ofertę. W przypadku braku konta należy zarejestrować się na moje.upc.pl/rejestracja. Po wybraniu oferty klient otrzyma e-mail „Aktywuj swój Pakiet Viaplay w UPC”, z informacjami jak zarejestrować się i zalogować do platformy Viaplay.

Z informacji na stronie UPC wynika, że cały czas można też skorzystać z promocji na płatne pakiety, ale z darmowym okresem do końca marca. Obecni klienci otrzymują do wyboru opcje:

Viaplay + Polsat Sport Premium za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 39,99 zł/mies.

za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 39,99 zł/mies. Viaplay + Polsat Sport Premium + Eleven Sports za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 49,99 zł/mies.

Poza promocją Viaplay w UPC oznacza wydatek 34 zł miesięcznie, operator proponuje też ten serwis jako część większych pakietów z internetem dla nowych klientów. Przykładowo, za 99 zł UPC oferuje internet do 750 Mb/s, 184 kanałów TV, a także serwisy premium: Viaplay, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i HBO.

Źródło zdjęć: UPC

Źródło tekstu: UPC, Wirtualnemedia.pl