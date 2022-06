T-Mobile wprowadza usługę Voice over 5G

Ledwie operator z Kuwejtu pochwalił się komercyjnym uruchomieniem rozmów przez 5G, jako pierwszy na świecie, a już parę dni później z podobną usługą Voice over 5G ruszył T-Mobile.

Pod koniec maja bliskowschodnia grupa Zain uruchomiła w Kuwejcie pierwsze na świecie komercyjne usługi Voice over 5G (Vo5G, VoNR), pozwalające prowadzić rozmowy głosowe przez 5G. Początek czerwca przyniósł odpowiedź z drugiej strony globu – z amerykańskiego T-Mobile, gdzie również startuje ta usługa.

Za Oceanem usługa Voice over 5G jest już dostępna komercyjnie, ale znajduje się dopiero w początkowej fazie wdrożenia. Z nowej technologii mogą korzystać na ograniczonych obszarach mieszkańcy dwóch miast – Portland i Salt Lake City. Operator zapowiada jednak, że jeszcze w tym roku rozszerzy zasięg dostępności rozmów przez 5G na kolejne miasta i obszary.

Komercyjne wdrożenie Voice over 5G w amerykańskim T-Mobile możliwe było dzięki współpracy operatora z firmami Ericsson, Nokia, Samsung i Qualcomm. Z połączeń Vo5G mogą korzystać na razie posiadacze tylko jednego modelu telefonu – Samsunga Galaxy S21 5G. W kolejnym kroku dołączą do nich posiadacze serii Galaxy S22.

W T-Mobile Vo5G działa na samodzielnym 5G SA, czyli bez warstwy LTE. Amerykański operator buduje swoją sieć 5G od końca 2019 roku i w dużej części jest to sieć Standalone, „czyste 5G”, które dostępne jest w kilku częstotliwościach. Najniższe to zasięgowe 600 MHz, zapewniające pokrycie 5G na terenach pozamiejskich. Oprócz tego T-Mobile korzysta z pasma 2,5 GHz oraz wdraża fale milimetrowe powyżej 24 GHz. Zasięgiem 5G T-Mobile we wszystkich pasmach objętych jest 315 milionów Amerykanów, z czego 225 milionów to potencjalni użytkowcy szybkiego „Ultra Capacity 5G” w paśmie 2,5 GHz.

Technologia Voice over 5G przyniesie w przyszłości zaawansowane usługi głosowe, a na początek klienci zyskują dalsze rozszerzenie tego, co zapewnia VoLTE. Użytkownicy T-Mobile będą mogli cieszyć się wysokiej jakości rozmowami głosowymi, przyspieszone zostało także nawiązywanie połączeń. Jednocześnie możliwe jest korzystanie z szybkiego internetu 5G.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile USA