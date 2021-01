T-Mobile wchodzi w e-rolnictwo ze swoją siecią internetu rzeczy NB-IoT

Na przełomie tego roku rozpoczęła się realizacja pierwszego w Polsce komercyjnego projektu z obszaru e-rolnictwa z wykorzystaniem technologii Narrowband-IoT. Urządzenia działające w ogólnopolskiej sieci internetu rzeczy NB-IoT dostarczył T-Mobile Polska.

Projekt realizuje eAgronom, spółka specjalizująca się w tworzeniu cyfrowych rozwiązań wspierających pracę gospodarstw rolnych, która wraz z T-Mobile dostarczyła swoim klientom pierwsze czujniki pozwalające kontrolować stan upraw oraz dostarczające dane niezbędne do optymalizacji produkcji.

Producenci rolni korzystający z tego rozwiązania zyskują stały dostęp do danych dotyczących wilgotności, temperatury gleby i powietrza na polu. Pomiar dokonywany jest co dziesięć minut i przesyłany z każdego miejsca w Polsce do urządzenia z zainstalowanym programem eAgronom. Jest to możliwe dzięki mobilnej, niskoprądowej sieci rozległej, stworzonej dla sieci sensorycznych Internetu Rzeczy.

Za pośrednictwem technologii NB-IoT odczyty z sensorów na terenie całej Polski są transmitowane do programu eAgronom zainstalowanego na urządzeniu użytkownika. Dostarczane dane pozwalają na lepsze planowanie terminu siewu oraz pielęgnacji upraw, optymalizowanie użycia nawozów, a także planowanie plonów.

Czujniki SuperSpot Agri wykorzystywane w projekcie są całkowicie samowystarczalne – ich instalacja nie wymaga montażu dodatkowej infrastruktury, na przykład kablowej. Montaż może zostać z łatwością wykonany przez użytkownika, a aktywacji urządzenia można dokonać za pomocą smartfonu.

Dzięki wykorzystaniu wąskopasmowej łączności z Internetem Rzeczy przy użyciu technologii NB-IoT czujniki są podłączone do chmury. Technologia ta sprawdzi się na obszarach wiejskich i w miejscach, w których sygnał standardowej sieci GSM może być słabszy. Standard NB-IoT pozwala na bezproblemową, energooszczędną transmisję danych przy zdecydowanie niższych poziomach sygnału w porównaniu do wcześniej uruchomionych technologii mobilnych działających w technologii 2G/3G/4G.

Nowy standard transmisji w sieci mobilnej wpływa m.in. na dłuższą żywotność baterii urządzeń, jak również możliwość korzystania z dwukierunkowego przesyłu danych w miejscach trudnodostępnych, np. w piwnicach czy kondygnacjach podziemnych.

T-Mobile intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych NB-IoT, przeznaczony do budowy rozwiązań Internetu Rzeczy. W 2020 r. zasięg sieci Narrow Band operatora objął już 94% obszaru Polski, a liczba stacji bazowych T-Mobile działających zgodnie z najnowszą technologią sięgnęła 4400.

