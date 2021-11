T-Mobile przyspiesza do 400 Gbit/s

T-Mobile przygotował swoją infrastrukturę transmisyjną na przesyłanie sygnałów Ethernet o prędkości 400 Gbit/s pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w optycznej sieci szkieletowej. W ten sposób magentowy operator szykuje się na wzrost popularności usług 5G oraz rosnących potrzeb klientów B2B i usług Cloud.

Pierwsze tego typu wdrożenie T-Mobile miało miejsce w październiku 2021 r. pomiędzy obiektami data center w Warszawie. Jest to możliwe poprzez zastosowanie najnowszej koherentnej technologii optycznej umożliwiającej transmisję sygnałów do 800 Gbit/s z wykorzystaniem pojedynczego kanału DWDM.

Jak przekonuje T-Mobile, nowe i szybsze połączenia pozwolą na rozwój najwyższej jakości usług międzynarodowych dla klientów biznesowych, a także zagwarantują odpowiednią przepustowość do zewnętrznych operatorów i dostawców usług na świecie.

Oferowanie najwyższej jakości serwisów wymaga kompleksowego spojrzenia na całą infrastrukturę sieciową i reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów w każdym jej elemencie. Inwestycje we wzrost pojemności kluczowych łączy infrastrukturalnych zabezpieczają potrzeby nasze i naszych klientów na kolejne lata

– powiedział Marcin Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Transmisji i Infrastruktury T‑Mobile Polska.

T-Mobile intensywnie rozbudowuje swoją sieć. W ostatnim czasie operator zawarł też umowę ze spółką Światłowód Inwestycje, dzięki czemu zyskał dostęp do 730 tysięcy gospodarstw domowych. W ten sposób zasięg usług światłowodowych T-Mobile zwiększył się do 4,7 mln gospodarstw w Polsce, co daje operatorowi drugie miejsce w Polsce.

Źródło zdjęć: Misael Garcia z Pexel

Źródło tekstu: T-Mobile