T-Mobile z kolejną promocją. Można sporo zaoszczędzić

T-Mobile połączył siły z Uberem, dzięki czemu klienci magentowej sieci mogą skorzystać ze zniżek na przejazdy i posiłki w wybranych miastach w Polsce.

Uber oraz Uber Eats nawiązały współpracę z T-Mobile Polska. Z tej okazji na klientów magentowego operatora czeka specjalna oferta w ramach akcji "Bonusy od serca" (wcześniej "Dobrze, że jesteś"). To zniżki na trzy pierwsze zamówienia w Uber Eats oraz rabat na dwa pierwsze przejazdy z Uberem. Oferta wystartowała 1 marca 2023 roku.

60% mniej na przejazd Uberem

Kod rabatowy, który można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile, uprawnia do obniżenia ceny dwóch przejazdów pasażerskich zamówionych w aplikacji Uber do 60%, ale nie więcej niż o 12 zł za pojedynczy przejazd. Kod można odebrać w dniach od 1 do 29 marca 2023 roku. Aby skorzystać z promocji, należy do 29 marca tego roku wykorzystać kod rabatowy w aplikacji mobilnej Uber. W niej należy przejść na zakładkę Portfel, a następnie na samym dole po kliknięciu w "Dodaj kod promocyjny" wpisać kod.

Kod nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi i może zostać wykorzystany wyłącznie przez użytkowników, którzy do tej pory nie zamówili przejazdu w aplikacji Uber. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Do 45 zł zniżki na posiłki

W przypadku aplikacji Uber Eats, służącej do zamawiania posiłków, zniżka wynosi 15 zł na każde z trzech pierwszych zamówień. Minimalna wartość każdego zamówienia wynosi 40 zł. Promocją objęte są Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Katowice, Szczecin i Toruń.

Kod rabatowy można odebrać logując się do aplikacji Mój T‑Mobile w dniach od 1 do 29 marca 2023 roku, a wykorzystać go można Aby skorzystać go można do 30 kwietnia tego roku w aplikacji mobilnej Uber Eats lub na stronie www.ubereats.com. Kod nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi i może być wykorzystany tylko przez osobę, która jeszcze nie złożyła żadnego zamówienia w Uber Eats. Więcej szczegółów zawiera regulamin.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Uber, T-Mobile