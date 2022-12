T-Mobile z nowościami, dostaniesz wypasiony pakiet kanałów

T-Mobile zachęca do wyboru oferty Magenta Dom, proponując promocję na pakiet 10 kanałów Canal+ Prestige oraz dostęp do serwisu Viaplay w Rozrywce bez Ograniczeń.

W Magenta Dom operator proponuje nielimitowany internet w smartfonie, internet światłowodowy i zestaw 130 kanałów TV. By zachęcić do tej oferty, T-Mobile wprowadza promocyjny dostęp do pakietu 10 kanałów Canal+ Prestige, dodaje także serwisuViaplay.

Promocja na Canal+ Prestige w Magenta Dom

Pakiet Canal+ Prestige to zestaw 10 kanałów, oferujących produkcje filmowe i dokumentalne, a także transmisje z wydarzeń sportowych. Pakiet obejmuje:

Canal+ Premium, Canal+ 1, Canal+ Film, Canal+ Dokument, Canal+ Seriale, Canal+ Family, Canal+ Sport, Canal+ Sport2, Canal+ Sport3 oraz Canal+ Sport4.

Dzięki nowej promocji dodatkowy pakiet 10 kanałów Canal+ Prestige można włączyć za 24,99 zł miesięcznie. Obniżona cena obowiązuje przez 3 miesiące, natomiast później trzeba będzie zapłacić 49,99 zł miesięcznie. Operator daje jednak klientom dużą swobodę i dodatkowy pakiet w razie potrzeby można wyłączyć samodzielnie w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Magenta Dom. Wystarczy, że mają dostęp do telewizji T-Mobile w pakiecie M lub L.

Viaplay w Rozrywce bez Ograniczeń

Klienci T-Mobile, korzystający z usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, co miesiąc mogą (bez opłat przez rok) zmieniać serwis subskrypcyjny – wybrać filmy i seriale albo słuchanie muzyki czy też czytanie e-booków. Teraz, obok platform takich jak HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal oraz Legimi otrzymują do wyboru kolejną pozycję: serwis Viaplay.

Viaplay zapewnia wybór seriali skandynawskich oraz produkcji hollywoodzkich, a także treści dla najmłodszych. Viaplay to także dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak mecze Premier League, Bundesligi, Ligi Europy, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej IHF 2023, gale KSW czy wyścigi Formuły 1. Biblioteka Viaplay zawiera również stale rosnąca liczba polskich produkcji.

W ofercie Magenta Dom przez pierwszy rok klienci korzystają z pakietu L w cenie pakietu S. Po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami zaś zdecydują, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych, czy też postawić na mniejszy.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile