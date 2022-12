T-Mobile obniża ceny i zwiększa limity danych

T-Mobile zapowiedział zmiany w roamingu UE. Od stycznia wyższe będą limity danych oraz niże opłaty po ich przekroczeniu. Zmienią się też inne ceny.

1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe unijne regulacje dotyczące roamingu. Polegają one na obniżeniu cen niektórych usług świadczonych w roamingu na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nakłada to na operatorów obowiązek dostosowania cenników do nowych wytycznych. Tak zrobi między innymi T-Mobile Polska.

Co się zmieni?

Od 1 stycznia przyszłego roku w T-Mobile zaczną obowiązywać nowe limity danych w roamingu UE. Szczegóły dla wybranych kwot miesięcznych opłat znajdziesz w tabeli poniżej.

Kwota miesięczna Limit danych UE

do 31.12.2022 Limit danych UE

od 1.01.2023 1 zł 0,17 GB 0,19 GB 5 zł 0,86 GB 0,96 GB 10 zł 1,73 GB 1,92 GB 15 zł 2,59 GB 2,88 GB 30 zł 5,18 GB 5,75 GB 50 zł 8,63 GB 9,59 GB 100 zł 17,26 GB 19,17 GB



Obniżeniu ulegnie opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu danych UE w Strefie Roamingowej 1A. Wyniesie ona 10,43 zł za 1 GB przesłanych danych.

Od Nowego Roku zmniejszą się również opłaty za inne usługi w roamingu UE, pobierane w ramach Polityki Uczciwego Korzystania. Szczegóły w tabeli poniżej.

Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 31.12.2022 Opłaty od 1.01.2023 Odebrane połączenia głosowe 0,25 zł za 10 minut 0,12 zł za 10 minut Wysłane wiadomości MMS 0,11 zł za 10 sztuk 0.10 zł za 10 sztuk Transmisja danych 11,59 zł za 1 GB 10,43 zł za 1 GB



T-Mobile przypomina, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, klientom operatora przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy do dnia ich wejścia w życie. W przypadku umów określonych należy pamiętać, że T-Mobile będzie uprawniony do dochodzenia od abonentów części udzielonej im ulgi. Zmiany wprowadzane przez Magentowych wynikają z przepisów prawa oraz powodują obniżenie cen usług roamingowych.

Promocja dla Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku w T-Mobile będzie obowiązywać nowa promocja dla Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że klienci magentowego operatora podczas pobytu w tym kraju w zależności od posiadanej oferty zapłacą:

0,30 zł lub 0,49 zł za minutę połączenia głosowego (także odebranego),

za minutę połączenia głosowego (także odebranego), 0,20 zł lub 0,30 zł za SMS-a,

za SMS-a, 0,20 zł lub 0,49 zł za MMS-a (opłata za każde 100 kB),

za MMS-a (opłata za każde 100 kB), 29 zł za 1 GB przesłanych danych.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

