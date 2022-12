T-Mobile ma dwie nowe okazje w aplikacji. Oto co na Ciebie czeka

T-Mobile ma dwie nowe okazje w akcji „Dobrze, że jesteś”. Użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile znajdą w niej dwa rabaty, w tym jeden aż 55%.

T-Mobile prowadzi obecnie dwie oddzielne promocje, związane z akcją „Dobrze, że jesteś”. Jednak to poniedziałkowa, świąteczna „Zdrapka”, a druga to tradycyjne, na ogół przedweekendowe okazje, przedstawiane zazwyczaj w czwartek.

Jest czwartek i dziś w aplikacji „Mój T-Mobile” na klientów czekają dwa rabaty. Obydwa dostępne są dla klientów T-Mobile, którzy wyrazili zgody marketingowe i korzystają z abonamentu (T, T-Data, Rodzina), systemu MIX (Frii Mix) lub oferty na kartę (GO!, Frii). Rabaty czekają także na klientów biznesowych ( MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma, Data Jump).

20% w sklepie HalfPrice

W pierwszej okazji T-Mobile daje kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 20% ceny jednego produktu ze wszystkich kategorii w sklepie stacjonarnym HalfPrice lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.halfprice.eu/pl. Lista sklepów stacjonarnych dostępna pod adresem https://www.halfprice.eu/pl/sklepy.

Co w nich znajdziemy? HalfPrice to sklep z odzieżą, obuwiem i akcesoriami dla całej rodziny, w tym także produktami sportowymi. Sklep ma także wyposażenie domowe i przygotował sekcję z prezentami na Święta.

Kod rabatowy przyznawany przez T-Mobile jest unikatowy, może zostać wykorzystany jeden raz i obniża cenę najdroższego produktu w koszyku.

Kod Rabatowy można odebrać logując się do aplikacji Mój T-Mobile od dziś do 23 grudnia 2022 r. Aby skorzystać z promocji należy również w tym terminie wykorzystać kod rabatowy w sklepie internetowym lub stacjonarnym.

55% w Vision Express

W drugiej, długoterminowej okazji T-Mobile daje kod rabatowy w wysokości 50%, który można zrealizować w sieci sklepów z okulamarami Vision Express. Zniżka uprawnia do zakupu progresywnych soczewek okularowych.

Są jednak warunki: trzeba kupić soczewki z pakietu brąz lub wyższego oraz do tego oprawy okularowej z soczewkami korekcyjnymi lub korekcyjno-przeciwsłonecznymi progresywnymi. Promocją objęte są wyłącznie oprawy okularowe, w których możliwy jest montaż soczewek korekcyjnych lub korekcyjno-przeciwsłonecznych.

Aby wykorzystać kod rabatowy, należy go odebrać w terminie aż do 12 kwietnia 2023 r. w aplikacji Mój T-Mobile, a następnie do tego samego dnia zrealizować w salonie Vision Express przed dokonaniem zamówienia na okulary. Lista salonów dostępna pod adresem https://visionexpress.pl/salony. Kod może być wykorzystany tylko raz.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile