T-Mobile Happy Fridays: zgarnij zniżkę na CEWE fotoksiążkę

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem klienci indywidualni magentowego operatora mogą skorzystać z 20 zł zniżki na CEWE fotoksiążkę.

Najlepsze wakacyjne momenty, dzięki zdecydowanie większej niż kiedyś dostępności smartfonów, chętnie utrwalamy na zdjęciach. Dzięki temu możemy wrócić do nich w dowolnym momencie i cieszyć się nimi na nowo. Warto przy tym wybrać spośród nich te, do których wracamy najchętniej. Pomocne w tym może być stworzenie fotoksiążki, w której zamieścimy ulubione fotografie. Dzięki rabatowi T-Mobile w wysokości 20 zł na CEWE fotoksiążkę, uporządkowanie wakacyjnych zdjęć powinno być jeszcze prostsze.

Jak skorzystać z promocji?

Bonus można odebrać przez cały najbliższy weekend, od 10 do 12 września 2021 roku, w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Na podjęcie decyzji, co zamieścimy w fotoksiążce, mamy jednak więcej czasu. Otrzymany kod rabatowy można wykorzystać na stronie cewe.pl do 30 września tego roku.

Akcja skierowana jest do klientów abonamentowych T-Mobile, a także osób korzystających z oferty MIX lub na kartę.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile