T-Mobile ma trzy nowe okazje w aplikacji: 45 dni za darmo i rabaty

Użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile mogą skorzystać z trzech nowych okazji, rozdawanych w akcji „Dobrze, że jesteś”. Jedna daje 45 dni darmowego dostępu do serwisu z audiobookami, dwie pozostałe to rabaty przydatne podczas podróży.

T-Mobile ogłosił trzy nowe okazje w aplikacji Mój T-Mobile, a najciekawsza z nich to kod rabatowy uprawniający do darmowego dostępu przez okres 45 dni do serwisu BookBeat (www.bookbeat.pl), w którym na użytkowników czeka spory wybór audiobooków.

Oferta T-Mobile dotyczy abonamentu Basic sprzedawanego w modelu subskrypcyjnym, po uprzedniej rejestracji w serwisie. Niestety, okazja nie obejmuje użytkowników już zarejestrowanych w BookBeat.

Kod rabatowy jest dostępny w aplikacji Mój T-Mobile od dziś do 18 stycznia 2023 r. Żeby korzystać z darmo z serwisu, trzeba również do tego dnia wpisać kod w formularzu podczas rejestracji do BookBeat. Po promocyjnym okresie 45 dni subskrypcja będzie automatycznie kontynuowana odpłatnie. Subskrypcję można oczywiście anulować w każdym momencie.

Booking.com – nawet 31% rabatu

Druga oferta to kod rabatowy, który uprawnia do obniżenia do 10% ceny rezerwacji noclegu w serwisie Booking.com. To dobra okazja dla tych, którzy planują wyjazdy na ferie lub sezon narciarski.

Kod można odebrać, logując się do aplikacji Mój T-Mobile od dziś do 1 lutego 2023 r. Aby skorzystać z promocji, należy do tego dnia wykorzystać otrzymany kod poprzez adres: https://sp.booking.com/index.html?aid=2294368.

Kod łączy się z innymi kodami promocyjnymi. Jest naliczany jako ostatni, od ceny wyjściowej stawki dziennej lub stawki za noc. Dzięki kumulacji innych zniżek maksymalna wartość rabatu wynosi 31%.

Rentalcars.com – rabat 10%

Trzecia okazja też się może przydać podczas wyjazdów. Jest to oferta na wynajem samochodów w serwisie Rentalcars.com, który agreguje oferty takich wypożyczalni, jak Avis, Hertz czy Europcar.

Oferowany w aplikacji kod rabatowy uprawnia do obniżenia o 10% ceny rezerwacji w serwisie Rentalcars pod adresem https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=deutschet248&enabler=telekom.

Rabat można odebrać, logując się do aplikacji Mój T-Mobile w terminie do 1 lutego 2023 r. Aby skorzystać z promocji, należy również do tego dnia wykorzystać otrzymany kod podczas zamawiania usługi pod wskazanym adresem.

Z nowych ofert T-Mobile mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Promocja dostępna jest ona również dla klientów MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump. W każdej z tych ofert trzeba mieć aktywną zgodę marketingową.

Zobacz: T-Mobile z nowościami, dostaniesz wypasiony pakiet kanałów

Zobacz: T-Mobile: prezent w aplikacji. Możesz korzystać za darmo przez 60 dni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile