T-Mobile daje 250 zł. Oto co trzeba zrobić

T-Mobile ruszył z kolejną odsłoną akcji, w której zachęca do oddawania starych, nieużywanych smartfonów i smartwatchy. W zamian można zyskać do 250 zł.

T-Mobile nieustannie zachęca do oddawania starych telefonów, a tym razem kusi nową okazją. Osobom, które zdecydują się na przekazanie starocia do recyklingu, operator proponuje zniżki do 250 zł na nowy, dowolny model spośród bogatej oferty smartfonów. Oferta dostępna jest podczas wyboru abonamentu komórkowego.

Chociaż świadomość szkodliwego wpływu elektrośmieci na środowisko nieustannie rośnie, na wysypiska wciąż trafiają stare, nieużywane telefony, a wraz z nimi cenne metale szlachetne, które mogłyby posłużyć w innych celach. Urządzenia, które jeszcze można reaktywować, mogłyby się z kolei komuś przydać.

T-Mobile ruszył z kolejną akcją, w której zachęca do oddawania telefonów.

Operator proponuje do 250 zł za oddanie telefonu. Nie daje do ręki gotówki, ale tę kwotę można wykorzystać na obniżenie ceny nowego smartfonu podczas zawierania umowy,

Sprzęt należy przynieść do jednego z salonów T-Mobile, gdzie zostanie on umieszczony w specjalnym pojemniku na odpady elektroniczne. Mogą tam trafić tradycyjne telefony, smartfony lub smartwatche. Ważne, by były to urządzenia wykorzystujące kartę SIM do łączności mobilnej. Sprzęt nie musi być w oryginalnym pudełku ani mieć ładowarki.

Następnie klient może wybrać dowolny plan taryfowy z oferty, na który podpisze umowę. To, na którą taryfę abonamentu się zdecyduje, warunkować będzie wysokość zniżki na nowy smartfon.

I tak w przypadku abonamentu w wariancie „L Nielimitowana” klient może liczyć na 250 zł zniżki na nowe urządzenie. Jeśli zaś zdecyduje się na inny plan taryfowy, otrzyma odpowiednio: 50 zł rabatu przy wyborze opcji „XS” lub „S” albo 150 zł, jeżeli postawi na wariant „M”. Promocja dotyczy wszystkich smartfonów w ofercie T-Mobile.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile