Samsung oddaje do 400 zł po zakupie popularnych telefonów

Samsung ruszył z kolejną zachętą do kupna popularnych smartfonów średniej klasy - Galaxy A54 i Galaxy A34. Wybierają te modele w lipcu, można liczyć na zwrot części poniesionych kosztów.

Samsung ogłosił lipcową odsłonę promocji cashback, która wydaje się dobrą okazją dla wszystkich planujących zakup smartfonu z serii Galaxy A. Decydując się na Galaxy A54 lub Galaxy A34 do 23 lipca, można otrzymać nawet 400 zł gwarantowanego zwrotu na konto.

Biorąc udział w promocji, można otrzymać zwrot w wysokości:

400 zł przy zakupie Galaxy A54,

przy zakupie Galaxy A54, 300 zł przy zakupie Galaxy A34.

W sklepie producenta Galaxy A54 dostępny jest standardowo za 2399 zł, więc dzięki akcji można go mieć za 1999 zł. Z kolei cena modelu Galaxy A34 wynosi 1899 zł, a dzięki promocji obniżana jest do 1599 zł. W obydwu przypadkach to dobre okazje.

Jak skorzystać z promocji?

Zasady są podobne do tych w poprzednich promocji cashback u Samsunga. Trzeba kupić Galaxy A54 lub Galaxy A34 w terminie od 3 do 23 lipca 2023 roku u jednego z partnerów handlowych biorących udział w promocji. Pełna ich lista jest w regulaminie,

W drugim kroku należy aktywować urządzenie, a następnie zalogować lub zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka korzyści) w terminie do 6 sierpnia 2023 roku.



Zwrot kwoty przewidzianej w ofercie promocyjnej zostanie wysłany na wskazane w formularzu konto bankowe w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Lista sklepów oraz szczegółowe zasady promocji znajdują się w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung