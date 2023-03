Samsung zaprezentował nowe średniaki. Kupisz je w Polsce z prezentem na start

Samsung oficjalnie zaprezentował nowe smartfony, modele Galaxy A54 5G oraz Galaxy A34 5G. Oba urządzenia mają wiele rozwiązań, które są charakterystyczne dla flagowców, a przy tym powinny kosztować znacznie mniej.

Samsung Galaxy A54 5G i Samsung Galaxy A34 5G to smartfony wyposażone w jasne wyświetlacze Super AMOLED FullHD+ 120 Hz (1000 nitów w A54) o przekątnej odpowiednio 6,4 oraz 6,6 cala. Zastosowano w nich ulepszony system korekcji obrazu Vision Booster, dzięki czemu jego jakość powinna być jeszcze większa. Aby jeszcze lepiej cieszyć się treściami multimedialnymi, w obu urządzeniach zastosowano głośniki stereo.

Z zewnątrz najnowsze smartfony Samsunga przypominają flagowce z serii Galaxy S23. To przez design tylnego zestawu fotograficznego z oddzielnie wystającymi obiektywami. Główne aparaty w A54 5G i A34 5G mają rozdzielczość 50 Mpix oraz 48 Mpix, w obu przypadkach dodano do nich optyczną stabilizację obrazu, co szczególnie przyda się podczas nagrywania filmów z ręki. W komplecie znalazły się też aparaty ultraszerokokątne (12 Mpix oraz 8 Mpix) i aparaty do zdjęć makro (5 Mpix). Przednie aparaty mają rozdzielczość 32 Mpix oraz 13 Mpix.

Samsung Galaxy A54 5G

Zaprezentowane dziś urządzenia są odporne na działanie wody i pyłów, co potwierdza certyfikat IP67. Smartfony mają też podekranowy optyczny czytnik linii papilarnych. Ośmiordzeniowym procesorom towarzyszy 6 lub 8 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią możemy rozszerzyć o dodatkowy 1 TB przestrzeni na karcie pamięci microSD.

Samsung Galaxy A34 5G

Samsungi Galaxy A34 5G oraz Galaxy A54 5G są zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 25 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem One UI 5.1.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy A54 5G będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: białej, fioletowej, limonkowej i czarnej, fioletowej. Z kolei Galaxy A34 5G w kolorze srebrnym, fioletowym, limonkowym i czarnym. Smartfony dostępne będą dostępne w Polsce w ofercie premierowej od 15 marca 2023 roku. Zamawiając któryś z nowych smartfonów do 2 kwietnia tego roku, w prezencie można otrzymać bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds2 w kolorze grafitowym. W tym celu należy:

kupić smartfon Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G u jednego z partnerów promocji,

aktywować urządzenie na terenie Polski przy użyciu karty lokalnego operatora w terminie do 9 kwietnia 2023 roku,

zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić dostępny w aplikacji formularza promocji do 16 kwietnia 2023 roku.

Słuchawki zostaną wysyłane jest w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Model Galaxy A54 5G w konfiguracji 8/128 GB kosztuje w Polsce 2399 zł, a za wersję 8/256 GB trzeba zapłacić 2649 zł. Samsunga Galaxy A34 5G w wariancie 6/128 GB został wyceniony na 1899 zł, a konfiguracja 8/256 GB na 2149 zł. Regularna sprzedaż obu smartfonów wystartuje 31 marca tego roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung