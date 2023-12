T-Mobile daje 15 GB. Zajrzyj do Żabki

W T-Mobile jest dostepna kolejna okazja na zgarnięcie darmowych gigabajtów. Okazja dotyczy starterów kupowanych w sieci sklepów Żabka.

Promocja „Pakiet 15 GB na start” dostępna w sklepach Żabka nie jest całkowitą nowością w ofercie T-Mobile – pojawia się co kilka miesięcy, a ostatnia taka okazja, ogłoszona w maju, kończyła się w pod koniec listopada. Przyszedł nowy miesiąc, więc T-Mobile ogłosił kolejną edycję, która obowiązuje od dziś do 31 stycznia 2024 r.

15 GB od T-Mobile – jak skorzystać?

Żeby odebrać darmowy bonus, trzeba kupić w sieci sklepów Żabka starter T-Mobile na kartę z taryfą GO! o wartości 5 zł. Magentowy operator dodaje do nich prezent w postaci 15 GB na start. Niestety, niezmienny pozostaje bardzo krótki czas na wykorzystanie gigabajtów – to tylko 14 dni, po tym terminie jednostki bezpowrotnie przepadają. Prezent na start jest jednorazowy, nie odnowi się i nie będzie się wiązał z żadnymi dodatkowymi obciążeniami w przyszłości.

Pakiet 15 GB zostanie włączony automatycznie po aktywacji karty SIM, czyli jej pierwszym użyciu. Nastąpi to najpóźniej w ciągu 24 godzin, co zostanie potwierdzone wiadomością SMS. Z pakietu będzie można od razu korzystać na terenie Polski. Dodatkowe gigabajty będą wykorzystywane w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na karcie kwotą w złotych.

Status pakietu można sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile, kodem ekspresowym *512*2*2# lub wysyłając SMS o treści STATUS na numer 8066. Migracja z nagrodzonej bonusem taryfy T-Mobile na kartę do oferty MIX, abonamentu lub Heyah na kartę powoduje, że pakiet przepada.

Co zrobić z takim starterem po wykorzystaniu 15 GB? Użytkownicy, którzy włączą na karcie cykliczną taryfę GO! L za 45 zł mogą liczyć na dodatkowe nawet 4800 GB (400 GB co miesiąc). Wybierając z kolei opcję GO! M można liczyć na pakiet 2400 GB (200 GB co miesiąc).

Szczegóły w regulaminie:

