T-Mobile ma nową aplikację. Odpal ją, zanim zabiorą telefon

T-Mobile rusza z nową akcją, która ma zachęcać do pozbywania się niepotrzebnych telefonów. Operator odkupi stare urządzenia, w zamian odda część wydanych pieniędzy, a wszystko ułatwia nowa aplikacja.

T-Mobile rozpoczął akcję odkupu smartfonów – klient może sprzedać niepotrzebny telefon, a jego wartość przeznaczyć na zakup nowego. Operator przekonuje, że w ten sposób razem z klientami wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego i zmniejsza ilość elektrośmieci.

T-Mobile podaje dane, z których wynika, że w Polsce w styczniu 2022 roku były w użyciu prawie 54 miliony telefonów komórkowych. W 2021 roku w Polsce sprzedano 11,3 miliona telefonów, z czego 10,9 miliona to były smartfony. To ogromna liczba urządzeń, które kiedyś staną się niepotrzebne.

Każdy model to kopalnia rzadkich metali, których zasoby światowe systematycznie się kurczą. Dodatkowo telefony zawierają substancje toksyczne, jak ołów, nikiel, rtęć czy chrom, które mogą zaszkodzić środowisku, dzikim zwierzętom, a nawet ludziom, jeśli zostaną wyrzucone do zwykłego kosza i trafią na wysypisko śmieci.

Akcja „Oddajesz, dostajesz”

T-Mobile już wcześniej kilkukrotnie namawiał do oddawania starych telefonów, a teraz ma nowy pomysł. Operator zachęca do sprzedaży niepotrzebnych już smartfonów, które po procesie odnowienia trafią do nowych właścicieli.

Dzięki akcji „Oddajesz, dostajesz” stare, ale wciąż działające telefony pozostaną w obiegu i będą mogły znaleźć nowego właściciela lub posłużyć jako źródło części. Cała operacja ze strony odsprzedającego jest niezwykle prosta i zajmuje tylko kilka minut.

Wszystko ułatwia specjalna apka. Urządzenie musi być sprawne, z działającym modułem WiFi, warto też przygotować ładowarkę. Następnie należy włożyć do telefonu dowolną kartę SIM, a następnie pobrać specjalną aplikację diagnostyczną T-Mobile ODDAJESZ, DOSTAJESZ (dostępną w Google Play i App Store).

Aplikacja krok po kroku będzie weryfikować sprawność poszczególnych elementów, m.in. modułu Bluetooth, przycisku głośności czy tego, czy ekran dotykowy jest w pełni sprawny. Dodatkowo należy udzielić odpowiedzi na kilka pytań, np. dotyczących tego, czy telefon uległ zalaniu lub, czy obudowa nie jest wygięta.

Cały proces diagnostyczny to tylko kilkanaście kliknięć. Na koniec, na ekranie pojawi się gotowa wycena, której wartość można przeznaczyć na zakup nowego smartfonu z oferty T-Mobile.

Co po wycenie smartfonu?

Gdy smartfon został już przetestowany aplikacją i klient ma wycenę, należy udać się do dowolnego salonu T-Mobile, gdzie pracownicy dokonają szybkiej, dodatkowej weryfikacji. Następnie przygotowana zostanie krótka umowa, a kwota wyceny zostanie odliczona od ceny zakupu nowego smartfonu. Nawet jeżeli wybrany, nowy model będzie niedostępny w danym sklepie, pracownicy salonu zamówią go do wskazanego punktu.

Wszystkie dane z telefonu zostają skasowane zgodnie ze standardem ADISA, aby zagwarantować skuteczne usunięcie plików.

Co jednak ważne, w akcji mogą wziąć udział wyłącznie smartfony sprawne, dostępne w polskiej dystrybucji – telefony bez ekranów dotykowych, uszkodzone lub wyprodukowane z myślą o innych rynkach nie zostaną objęte tą ofertą.

