T-Mobile daje na Święta bezpłatny, nielimitowany internet

Powoli odliczamy dni do świąt, kompletujemy prezenty, ustalamy rodzinne spotkania. Ważne jednak, by w tym przedświątecznym szaleństwie nie zagubić tego, co najważniejsze – czasu na kontakt z bliskimi i dobrą rozmowę. Bez względu na odległość zamieszkania czy różnicę czasu, nowe technologie pozwalają nam być bliżej tych, których kochamy