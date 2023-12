T-Mobile podwaja doładowania. To prezent na mikołajki

Dziś są mikołajki. Z tej okazji na użytkowników oferty T-Mobile na kartę czekają podwójne doładowania konta, a dodatkowe środki można przeznaczyć na dowolne usługi magentowego operatora.

Bez względu na wiek, każdy z nas lubi dostawać prezenty na mikołajki. A co, gdyby ten prezent mógłby być podwójny? Dla użytkowników usług T-Mobile na kartę w taryfie GO! magentowy operator ma podwójnie dobre wieści. Wystarczy w dniach od 6 do 8 grudnia 2023 roku doładować konto kwotą od 30 zł do 200 zł, by otrzymać drugie tyle środków w prezencie.

Aby promocja zadziałała, konto należy doładować w aplikacji Mój T-Mobile. Bonus zostanie dodany po pierwszym doładowaniu konta w czasie jej trwania. Z oferty można skorzystać jednorazowo. Dodanie bonusu do konta zostanie potwierdzone SMS-em.

Dodatkowe środki na koncie można przeznaczyć na rozmowy z rodziną i bliskimi, na SMS-y z przyjaciółmi czy na dodatkowy pakiet Internetu, aby w każdej chwili móc znaleźć idealne prezenty pod choinkę? Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

