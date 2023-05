Orange ma nietypowy prezent. Odbierz go w aplikacji

Darmowe gigabajty? CyberTarcza? To też, ale tym razem głównym prezentem w cośrodowej akcji Orange jest coś zupełnie innego. Operator wprowadził do swojej puli bonusów nowy element.

Co środę abonamentowi użytkownicy aplikacji „Mój Orange” mogą w zakładce „Dla Ciebie” odebrać różne bonusy – prezenty od operatora, ważne na ogół przez kolejne siedem dni (niecałe). Tydzień temu było to 7 GB internetu, tym razem jednak pojawił się nowy element – bonus z dłuższym terminem przydatności.

Zobacz: Orange: rozmawiaj przez VoLTE w roamingu. Nowa lista państw

Dziś w zakładce „Dla Ciebie” część abonentów zobaczy poczwórny rabat na przejazdy z Free Now – 4x 10 zł. Brzmi nieźle, ale niestety jest haczyk, który sprawi, że dla wielu użytkowników taki bonus będzie mało przydatny – promocja dotyczy tylko nowych użytkowników aplikacji Free Now i czterech pierwszych przejazdów. Obecni nie dostają nic, kod u nich nie zadziała, chyba że założą całkiem nowe konto.

Kod 4x 10 zł na przejazdy Free Now można odebrać w aplikacji „Mój Orange”, klikając pole „Pobierz Voucher”. Jak go aktywować? Z otrzymanym kodem należy udać się do aplikacji Free Now (można ją pobrać ze sklepów z aplikacjami na Andoida i iOS) i po dokonaniu rejestracji, dodaniu formy płatności, trzeba wprowadzić kod w polu „Vouchery”, dostępnym w menu profilu.

Dodanie płatności – karty płatniczej, konta PayPal albo Google Pay lub Apple Pay – jest niezbędne, ponieważ kod zniżkowy nie działa przy płatności gotówką, nie obejmuje też opłaty serwisowej i nie łączy się z innymi promocjami.

Kod jest ważny do 31 lipca 2023 roku, a więc znacznie dłużej niż cotygodniowe prezenty w aplikacji. Oczywiście można będzie z niego skorzystać w miastach, w których działa Free Now. Obecnie są to: Warszawa, Kraków, Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Poznań, Wrocław, Katowice (GOP), Łódź, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Elbląg, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Tarnów i Bielsko-Biała.

Część użytkowników aplikacji „Mój Orange” nie zobaczy kodów na przejazdy Free Now, ale otrzyma alternatywny bonus w postaci 3 GB internetu.

W zakładce „Dla Ciebie” można znaleźć także inną okazję, podczepioną pod środowe prezenty – darmowy miesiąc korzystania z usługi CybertTarcza, ale nie jest to też nic nowego, a podobna zachęta pojawia się w aplikacji niemal cały czas.

Zobacz: Orange świętuje urodziny Flexa i rozdaje darmowe gigabajty

Zobacz: Orange rozdaje złotówki. Na to czekali karciarze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: wł.