Orange trochę się powtarza, ale ten prezent jest tak dobry, jak gigabajty

Stali uczestnicy cośrodowej akcji „Środy z Mój Orange” wiedzą, że prezenty rozdawane przez operatora powtarzają się co kilka tygodni lub miesięcy. Tym razem jest nie inaczej – powraca dobrze znana usługa za darmo na dwa miesiące.

Od dziś na klientów czeka możliwość skorzystania z usługi „Gdzie Jest Dziecko”, która już kilka razy pojawiała się w akcji „Środy z Mój Orange”.

Miesięczna opłata za usługę „Gdzie Jest Dziecko” w oferowanej wersji Standard wynosi 9,99 zł. Przez dwa miesiące można jednak korzystać z tego rozwiązania zupełnie bezpłatnie. Dopiero po tym czasie operator zacznie naliczać standardową kwotę, jednak z kontynuacji można zrezygnować w dowolnym momencie. Przed zakończeniem bezpłatnego okresu Orange przyśle stosowne powiadomienie.

Oferta skierowana jest do abonamentowych klientów Orange. Można z niej skorzystać, logując się do aplikacji „Mój Orange” i potwierdzając chęć otrzymania prezentu w zakładce „Dla Ciebie”. Bonus będzie tam dostępny do przyszłego wtorku, 21 czerwca.

Dzisiaj środa i kolejna niespodzianka czeka w aplikacji #MójOrange. Tym razem darmowa usługa Gdzie Jest Dziecko na 2 miesiące. Warto skorzystać 😀 pic.twitter.com/qwYB68MPc9 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 15, 2022

Na czym polega usługa „Gdzie Jest Dziecko”?

„Gdzie Jest Dziecko” to usługa, dzięki której można sprawdzać lokalizację członka rodziny za pomocą aplikacji mobilnej. Może to być najmłodsza pociecha, ale też senior rodu, który miewa problemy z pamięcią lub orientacją w terenie.

Aplikacja będzie pokazywała na mapie położenie telefonu bliskich osób. Usługa pozwala również skorzystać ze strony internetowej, a także lokalizacji przez SMS.

W „Gdzie Jest Dziecko” można również wytyczyć strefy, w których najczęściej przebywa bliska osoba. Aby wyznaczyć taki obszar, wystarczy wskazać na mapie konkretne lokalizacje – np. szkołę, dom, pracę czy przychodnię lekarską. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy bliski opuści strefę, a także wtedy, gdy pojawi się na jej terenie.

W wersji Standard tej usługi klient będzie mógł ustalać lokalizację dwóch numerów telefonu i wyznaczyć dla nich jedną strefę.

Zobacz: Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Znamy nowe wyniki szybkości w maju 2022

Zobacz: Orange Polska skarży się na kradzieże. Biorą, co się da

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock