Słuchawki Oppo Enco Free i Enco W31 w mocnych promocjach

Firma Oppo przygotowała specjalną ofertę na dwa modele swoich słuchawek typu TWS – Enco Free i Enco W31. Od teraz można zdobyć je cenach 399 oraz 299 złotych. Promocja potrwa aż do 12 lipca br.

Do 12 lipca dwa modele słuchawek producenta można kupić w korzystnych cenach. Pierwszy model, Enco Free, standardowo kosztuje 599 zł, teraz jest dostępny za 399 zł, więc jest to spora okazja. W przypadku drugiego modelu aż takiej różnicy nie ma, ale wciąż jest to interesująca propozycja. Oppo Enco W31 kosztują standardowo 399 zł, teraz dostaniemy je za 299 zł. Z oferty można skorzystać w Strefie Marki Oppo na Allegro.

Oppo Enco Free

Enco Free to słuchawki typu TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Łączność bezprzewodową zapewnia Bluetooth 5.0 ze wsparciem dla kodeków audio AAC oraz SBC. Producent obiecuje szczególne doznania dźwiękowe, za co odpowiadają dynamiczne przetworniki w rozmiarze 13,4 mm z głębokimi basami oraz technologia Dolby Atmos. Pasmo przenoszenia słuchawek to 16 ~ 20000 Hz, impedancja 32 Om, czułość 120 dB.

W Enco Free zastosowano system aktywnego tłumienia szumu w czasie połączeń, co pozwala prowadzić rozmowy w hałaśliwym otoczeniu. Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą gestów. By odebrać połączenie lub włączać i wyłączać muzykę wystarczy stuknąć dwukrotnie po obu stronach słuchawek. Regulować głośność można, przesuwając palcem w górę i w dół na ich panelu.

W zestawie znajduje się także małe etui z funkcją ich ładowania. Jedno naładowanie baterii słuchawek pozwoli na 3 godziny nieprzerwanych rozmów, natomiast etui ładujące pozwoli ten czas wydłużyć do 15 godzin.

Słuchawki OPPO Enco Free spełniają normę IPX4, co znaczy, że są odporne na wilgoć.

Oppo Enco W31

Drugi model, Oppo Enco W31 , to również słuchawki TWS, ale o nieco innej budowie, gdzie wykorzystano membrany 7 mm. Do łączności wykorzystywany jest Bluetooth 5.0 z funkcją redukcji opóźnień dźwięku. Dźwięk został ulepszony dzięki wzmocnionym niskim i wysokim tonom oraz dodatkowym, wbudowanym mikrofonom. Redukcję hałasu z zewnątrz usprawnia współpraca z algorytmem AI. Pasmo przenoszenia słuchawek mieści się w zakresie, 20 ~ 20000 Hz, czułość to 95 dB.

Producent przekonującej, że Enco W31 gwarantują opóźnienie przekazania sygnału na poziomie niższym niż większość konkurencyjnych modeli, dzięki systemowej optymalizacji oraz zastosowaniu binauralnej transmisji dźwięku. Opóźnienie dźwięku ma być niezauważalne i użytkownicy mogą bez zakłóceń oglądać filmy i grać w swoje ulubione gry.



Jedno naładowanie słuchawek Enco W31 wystarczy na 3 i pół godziny odtwarzania muzyki. Etui ładujące wydłuża ten czas do 15 godzin słuchania muzyki i 12 godzin rozmów.

Słuchawki oferują także dwa tryby audio – zbalansowany i wzmacniający basy oraz obsługują tryby AAC i SBC. Podobnie jak w modelu Enco Free model ten spełnia normę IPX4, która zapewnia o odporności urządzenia na wilgoć.

Źródło tekstu: Oppo