Debiutują słuchawki Oppo Enco Free

Oppo postanowił wprowadzić na rynek słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco Free. Przypominają one Apple AirPods, jednak Chińczycy przekonują, że na tym podobieństwa się kończą.

Nowe słuchawki można obsługiwać gestami (zależnie od sposobu dotknięcia można zmieniać piosenki, wyłączać muzykę lub zmieniać głośność. Muzyki możemy słuchać do 5 godzin, natomiast rozmawiać do 3 godzin. Czasy te można polepszyć, jeśli będziemy nosić słuchawki w etui ładującym, wtedy pierwszy wynik wyniesie 25 godzin, a drugi 15. Akumulator ma pojemność 31 mAh, natomiast ten w etui - 410 mAh. Producent zachwala, że słuchawki dobrze tłumią szumy oraz pozwalają na przesyłanie dźwięku z opóźnieniem do 120 ms. Słuchawki można sparować z większością telefonów z ColorOS 7.

Produkt jest dostępny w trzech kolorach - białym, różowym i czarnym. Za słuchawki trzeba zapłacić 699 juanów, czyli około 383 złotych. Sprzedaż w pierwszym kraju ruszy 31 grudnia.

