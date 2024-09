Najlepsze słuchawki Samsunga wracają w genialnej promocji

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchawki Galaxy Buds3 Pro wróciły do sprzedaży z ceną jeszcze lepszą niż w przedsprzedaży.

Podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, które odbyło się w Paryżu, Samsung zaprezentował między innymi nowe słuchawki bezprzewodowe. Modele Galaxy Buds3 oraz Galaxy Buds3 Pro przyniosły powiew świeżości do ekosystemu Koreańczyków, choć niektórzy mogą się przyczepić, że są one zbyt podobne do produktów firmy Apple. Nie można im jednak odmówić uznania za świetną jakość dźwięku, co dotyczy w szczególności słuchawek Galaxy Buds3 Pro.

Samsung Galaxy Buds3

Słuchawki Galaxy Buds3 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości dźwięku w kompaktowej formie i niewygórowanej cenie. Oferują one:

Dźwięk Hi-Fi: Dzięki zaawansowanym technologiom, Galaxy Buds3 dostarczają krystalicznie czysty dźwięk, który zadowoli nawet najbardziej wymagających melomanów.

Ergonomiczny design: Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania, co sprawia, że idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając komfort nawet podczas długotrwałego noszenia.

Inteligentne ANC: Aktywna redukcja szumów pozwala na pełne zanurzenie się w muzyce, eliminując niepożądane dźwięki z otoczenia.

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Słuchawki Galaxy Buds3 Pro to bardziej zaawansowana wersja, która oferuje dodatkowe funkcje i ulepszenia:

Podwójny wzmacniacz i planarny głośnik wysokotonowy: To pierwsze słuchawki Galaxy Buds wyposażone w te technologie, co pozwala na uchwycenie szerokiej gamy dźwięków i minimalizację zniekształceń.

Dźwięk o rozdzielczości 24-bit/96 kHz: Dzięki kodekowi Samsung Seamless, dźwięk jest kompresowany i dekodowany w wysokiej jakości, co pozwala na usłyszenie każdego detalu.

Galaxy AI: Technologia Galaxy AI analizuje nawyki słuchania i sposób noszenia słuchawek, dostosowując dźwięk do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Inteligentne ANC i tłumaczenie na żywo: Funkcje te są wspierane przez Galaxy AI, co pozwala na jeszcze lepsze doświadczenia dźwiękowe.

Słuchawki Samsunga w niższej cenie

Najnowsze słuchawki Samsunga debiutowały na polskim rynku z ceną 749 zł za model Galaxy Buds3 oraz 1029 zł za Galaxy Buds3 Pro. W promocji, która trwa od 3 do 15 września 2024 roku, obie wersje są dostępne w znacznie niższej cenie, odpowiednio 599 zł oraz 829 zł. To nawet o 200 zł taniej.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung, RTV Euro AGD