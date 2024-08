Wytrwałeś w oczekiwaniu na Galaxy Buds3 Pro? Samsung da Ci taki prezent

Samsung zaskoczył swoich klientów nietypową decyzją dotyczącą nowych słuchawek Galaxy Buds3 Pro. Zamiast natychmiastowej dostawy, na nabywców spadła konieczność dłuższego oczekiwania na zamówienie. Opłaciło się jednak czekać, bo Samsung zaoferował dodatkowy prezent dla cierpliwych.

Problemy z Galaxy Buds3 Pro

Osoby, które tuż po lipcowej premierze zdecydowały się na zakup nowych topowych słuchawek Samsunga, czyli modelu Galaxy Buds3 Pro, czekała niemiła niespodzianka. Po pierwszych testach okazało się, że coś jest z nimi nie tak. Najczęstsze problemy wskazywane przez pierwszych klientów to:

nierówne i łuszczące się malowanie na etui ładującym oraz samych słuchawkach,

plamy niebieskiego barwnika na powierzchni słuchawek,

niejednolite oświetlenie na końcówkach Galaxy Buds 3 Pro,

łatwo pękające gumowe nasadki słuchawek.

Tego typu problemy techniczne mogły wpłynąć na komfort użytkowania oraz satysfakcję klientów. Dlatego Samsung zdecydował się na tymczasowe wycofanie słuchawek ze sprzedaży oraz przeprowadzenie dodatkowych testów i korekt, zanim produkt trafi do rąk użytkowników. To z kolei przełożyło się na znacznie dłuższy czas oczekiwania na zamówiony produkt. Mogło też spowodować wycofanie się niektórych osób z zakupu.

Warte było czekać

Ostatecznie Samsung poradził sobie z problemami i rozpoczął wysyłkę słuchawek do ich nabywców. Sam również jestem w tym gronie i czekam na dostawę, która – zgodnie z treścią otrzymanej od Samsunga wiadomości – dzisiaj do mnie wyruszyła (InPost to potwierdził). Dzisiaj również otrzymałem informację o prezencie, na który mogę liczyć za cierpliwość.

Prezentem tym jest urządzenie Galaxy SmartTag2 w kolorze czarnym, o wartości 169 zł. Taki prezent może otrzymać każdy, kto złożył zamówienie na słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro w okresie od godziny 15:00 10 lipca do godziny 23:59 23 lipca 2024 roku u partnera handlowego Samsunga. Galaxy SmartTag 2. to inteligentne urządzenie, które pozwala na łatwe śledzenie przedmiotów codziennego użytku, takich jak klucze, torba czy portfel, za pomocą aplikacji w smartfonie.

Jak odebrać prezent?

Aby odebrać Galaxy SmartTag 2, nabywcy słuchawek Galaxy Buds3 Pro muszą zalogować się na swoje konto Samsung i wypełnić formularz dostępny na stronie promocjabuds3pro.samsung.pl. Rejestracja jest możliwa od 12 sierpnia do 8 września 2024 roku. Ważne jest, aby posiadać dowód zamówienia oraz numer zamówienia lub kod promocyjny. Przy wypełnianiu formularza należy też wpisać numer seryjny zakupionych słuchawek.

