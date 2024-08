Realme daje 6 miesięcy darmowej wymiany ekranu

Marka Realme wystartowała ze specjalną ofertą na Realme C61. Smartfon można dostać taniej, a do tego otrzymać darmowy, 6-miesięczny okres wymiany ekranu.

Realme C61 to jedna z nowości marki – smartfon wszedł do Polski w lipcu. Cena na start wynosiła 749 zł, ale teraz jest okazja, by zgarnąć go taniej. Od dziś do 5 września Realme C61 6 + 256 GB jest dostępny w cenie obniżonej o 150 zł – za 599 zł. Oferta obowiązuje w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, MediaMarkt, x-kom, Komputronik oraz Max Elektro, a także na stronie realmeshop.pl.

Darmowa wymiana ekranu

Na tym jednak nie koniec. Realme przygotowało też specjalną ofertę dla osób, które kupią Realme C61 od dziś do 22 września. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z 6-miesięcznej darmowej wymiany ekranu.

Dedykowana oferta polega na jednorazowej, bezpłatnej naprawie ekranu w modelach smartfonów Realme C61, których ekran został uszkodzony z winy właściciela lub osoby trzeciej.

Oferta dotyczy smartfonów Realme C61 zakupionych w okresie od 23 sierpnia 2024 do 22 września 2024 r. w autoryzowanych kanałach online lub sklepach stacjonarnych: Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, Media Markt, x-kom, Komputronik, SimplyBuy oraz Max Elektro, a także na stronie realmeshop.pl

Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować Realme C61 w ciągu 7 dni od daty zakupu smartfonu. Urządzenie zostanie zarejestrowane automatycznie po aktywacji poprzez włożenie karty SIM. Można sprawdzić status rejestracji za pośrednictwem strony: https://www.realme.com/eu/support/phonecheck.

Oferta nie będzie obowiązywać, jeśli urządzenie nie zostanie zarejestrowane w ciągu 7 dni od daty zakupu.

Realme C61 – prosty budżetowiec o ciekawym wyglądzie

Realme C61 to telefon z ekranem IPS o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 720 x 1600, z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia jest układ Unisoc T612, który współpracuje z 6 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej (+ do 2 TB na karcie pamięci microSD).

Realme C61 zapewnia dostęp do sieci LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5 oraz NFC. Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix, z przodu znalazła się jednostka 8 Mpix. Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 45 W, a wszystkim dyryguje Android 14.

czerwiec 2024 188 g, 7.74 mm grubości 6 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix 6.74" - IPS LCD (720 x 1600 px, 260 ppi) Unisoc Tiger T612, 1,80 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme