Poczta Polska: tanieją przesyłki EMS z Ukrainy

Poczta Polska poinformowała o obniżeniu przesyłek EMS nadawanych w Ukrainie i adresowanych do naszego kraju. To efekt ścisłej współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi w obu państwach.

Działania wojenne w Ukrainie nie powstrzymują obrotu przesyłek między naszym krajem a Ukrainą. Poczta Polska wprowadziła nowe ceny dla usługi paczkowej EMS do Ukrainy, która cieszy się sporą popularnością, szczególnie w wariancie największych przesyłek (10–20 kg). Analogiczne udogodnienia wprowadziła 1 stycznia 2023 roku poczta naszego sąsiada. Na przykład przesyłka EMS o masie 1 kg z Ukrainy do Polski kosztuje 6 dolarów (ok. 26 zł). Masa do 10 kg oznacza opłatę w wysokości około 8,85 dolara (prawie 39 zł), a za 20 kg trzeba zapłacić 12,5 dolara (nieco ponad 54 zł).

Jesteśmy przygotowani do obsługi nawet zwiększonego wolumenu paczek, aby adresaci sprawnie i terminowo otrzymywali ważne przesyłki. Mamy na uwadze trudne realia panujące u naszego wschodniego sąsiada. Dzięki ścisłej współpracy z Pocztą Ukrainy możemy zaoferować konkurencyjne ceny zarówno dla Klientów w Polsce, jak i tych, którzy do naszego kraju przesyłają paczki, za naszym pośrednictwem.

– powiedział Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Poczta Polska rozpoczęła prace nad przygotowaniem połączenia kolejowego do Ukrainy, którymi przesyłki trafiać będą do adresatów za naszą wschodnią granicą. Według najnowszych danych Straży Granicznej, od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 9 mln obywateli zaatakowanego przez Rosję kraju. Obywatele Ukrainy, utrzymując łączność z bliskimi i rodzinami, wysyłają do swojej ojczyzny wiele listów i paczek. Mając to na uwadze, Poczta Polska dokłada starań, aby oferta usług w tym zakresie była atrakcyjna i możliwie szeroko dostępna.

