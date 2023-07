Nowe składane smartfony i smartwatche Samsunga już dostępne w Plusie

Plus aktualizuje swoją ofertę i już teraz będzie można nabyć u operatora nowe urządzenia mobilne Samsunga. Nie zabrakło popularnych składanych modeli smartfonów oraz szeregu smartwatchy.

Kupując urządzenia mobilne, można pójść do sklepu i zapłacić całą kwotę lub wziąć w ramach umowy u operatora telekomunikacyjnego i spłacać je co miesiąc. Nie każdego stać na to, by zapłacić kilka tysięcy złotych na raz, więc konsumenci nierzadko korzystają z możliwości rozłożenia płatności na umówioną liczbę miesięcy. Teraz w ofercie Plusa pojawiły się nowe urządzenia, które dopiero co zostały zaprezentowane przez Samsunga.

Z Flip 5 5G i Z Fold 5 5G w ofercie Plusa

W ofercie Plusa pojawiły się najnowsze urządzenia marki Samsung, w tym dwa smartfony – Galaxy Z Flip 5 5G, Galaxy Z Fold 5 5G oraz dwa smartwatche – Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic. Do 10 sierpnia trwa promocja, w której można kupić Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 512 GB lub Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 512 GB w cenie tego samego modelu z mniejszą pamięcią.

Można liczyć również na zwrot na przedpłaconą kartę Visa w wysokości nawet 450 złotych, a w przypadku zakupu urządzenia do 28 lipca otrzymujemy dodatkowo słuchawki Samsung Buds 2 w prezencie. Ponadto, wypełniając formularz na stronie można uzyskać dodatkowy pasek do Samsung Galaxy Watch6 lub Samsung Galaxy Watch6 Classic.

Zarówno smartfony Galaxy Z Flip 5 5G i Galaxy Z Fold 5 5G oraz smartwatche z serii Watch6 to prawdziwe świeżynki. Urządzenia zostały zaprezentowane dzisiaj, czyli 26 lipca 2023 podczas wydarzenia Unpacked.

Całkowity koszt zakupu nowych urządzeń Samsunga w Plusie:

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB oraz 8/512GB wynosi 5598,96 złotych – 549 zł na start i 420,83 zł/mies. przez 12 miesięcy

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/256GB oraz 12/512GB wynosi 8799,04 złotych – 898 zł na start i 658,42 zł/mies. przez 12 miesięcy,

Samsung Galaxy Watch 6 40mm WiFi wynosi 1449,04 złotych – 1 zł na start i 120,67 zł/mies. przez 12 miesięcy,

Samsung Galaxy Watch 6 44mm WiFi wynosi 1599,04 złotych – 1 zł na start i 133,17 zł/mies. przez 12 miesięcy,

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm WiFi wynosi 1898,92 złotych – 1 zł na start i 158,16 zł/mies. przez 12 miesięcy,

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm WiFi wynosi 2049,04 złotych – 199 zł na start i 154,17 zł/mies. przez 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat promocji oraz samych urządzeń dostępne są pod adresem www.plus.pl/premiera-samsung i www.plus.pl/watch6.

Zobacz: Dwa ekrany dla każdego: Samsung Galaxy Z Fold5 w Polsce

Zobacz: Samsung powiększył ekran! Znamy ceny Galaxy Z Flip5 w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne