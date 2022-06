Plus zmienia regulamin. Chodzi o ofertę na kartę

Plus wprowadza jedną zmianę do regulaminów usług w ramach wybranych promocji w ofercie na kartę. Dotyczy ona osób, którym zabrakło środków na koncie.

Od 7 czerwca 2022 roku Plus wydłuża okres zawieszenia usług w ofercie na kartę z 30 do 120 dni. Dotyczy to sytuacji, w których użytkownikowi brakuje środków na koncie na odnowienie promocji.

Zmiana, o której mowa powyżej, dotyczy następujących promocji:

Bez limitu i 20 GB 5G,

Bez limitu i 15 GB,

Internet, rozmowy bez limitu,

Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu,

Ja + Rozmowy do wszystkich,

Ja + Rozmowy do wszystkich 2,

Ja + Rozmowy bez limitu do wszystkich,

Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB,

Ja + Rozmowy i SMSy bez limitu do wszystkich,

Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB,

Pakiet internet 3 GB,

Pakiety internetowe,

Rozmawiaj bez limitu,

Rozmowy, SMSy bez limitu i Internet,

Rozmowy, SMS, MMS bez limitu,

Rozmowy bez limitu,

Rozmawiaj, SMS-uj, MMS-uj bez limitu,

Rozmowy i SMSy bez limitu w sieci,

SMS, MMS bez limitu,

#zostanwdomu 20 GB.

Zobacz: Plus weryfikuje opłaty. Zmiany już od lipca

Zobacz: Plus pozamiatał! Daje 1500 GB do wykorzystania przez lata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis

Źródło tekstu: Plus