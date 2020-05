Darmowe 10 GB z aplikacją Plus Fun

Plus przygotował dla swoich klientów aplikację Plus Fun, w której można codziennie znaleźć bogatą ofertę różnorodnych materiałów wideo - wszystko za darmo, bez reklam i bez zużywania posiadanego pakietu internetowego. Od 29 maja za zainstalowanie aplikacji i zarejestrowanie się w niej można otrzymać darmowy pakiet internetowy o wielkości 10 GB.

Użytkownicy aplikacji Plus Fun dostają możliwość oglądania bogatej i codziennie odświeżanej oferty materiałów wideo. Znajdują się w niej filmy, seriale, dokumenty, programy eko, sport, newsy, rozrywka, kanały telewizyjne i wiele więcej. Na przykład już od dziś można bawić się z bohaterami polskiej komedii romantycznej „Narzeczony na niby”, a z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na kanale Nick JR czekają bajki, takie między innymi jak „Psi Patrol”. Dla wielbicieli serii i seriali Plus Fun przygotował nagrodzony Telekamerą serial „Zawsze warto”, a dla miłośników adrenaliny niebezpieczną podróż z „Ekstremalną wyprawą” BBC.

W Plus Fun nie zapomniano o tych, którym bliska jest ochrona środowiska i specjalnie dla nich stworzono serię eko. Na fanów sportu czeka natomiast codzienna dawka newsów oraz skróty z najlepszych akcji świata sportu. W aplikacji użytkownik znajdzie też dostęp do bieżących informacji z kraju i ze świata, porad kulinarnych oraz rozrywki, w której nie zabraknie kabaretów, rysunków Henryka Sawki, muzyki oraz codziennych plotek.

Aplikacja Plus Fun jest przeznaczona dla wszystkich klientów sieci Plus, bez względu na rodzaj oferty, z której korzystają. Można ją pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS).

Darmowa paczka 10 GB

Użytkownicy, którzy do 30 czerwca 2020 roku zarejestrują się w aplikacji Plus Fun, otrzymają jednorazowy pakiet 10 GB. Już wkrótce w Plus Fun dostępne będą także konkursy, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie oraz na stronie www.plus.pl/plusfun.

