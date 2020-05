10 darmowych GB od T-Mobile na Dzień Dziecka

Okazji do skorzystania z darmowych prezentów nigdy za wiele – mówi T-Mobile i proponuje 10 darmowych gigabajtów na Dzień Dziecka. Niezależnie od okazji, z tego bonusu może skorzystać każdy, a więc nie tylko najmłodsi.

T-Mobile startuje z kolejną trzydniową promocją dla klientów usług na kartę i abonentów MIX. Tym razem z okazji Dnia Dziecka operator udostępnia bezpłatną paczkę 10 GB na 3 dni, którą użytkownicy będą mogli aktywować od 1 do 3 czerwca.

W ostatnim tygodniu maja T-Mobile przygotował dla swoich klientów na kartę i abonentów MIX 1000 bezpłatnych minut, by mogli swobodnie porozmawiać z mamą z okazji jej dorocznego święta. Na horyzoncie widać już jednak kolejną ważną datę – Dzień Dziecka. Również i tym razem operator przygotował prezent dla swoich użytkowników. Klienci T-Mobile na kartę oraz abonenci MIX będą mogli skorzystać z darmowego pakietu 10 GB na 3 dni – można go aktywować od poniedziałku, 1 czerwca do środy, 3 czerwca do końca dnia.

Z darmowych gigabajtów mogą skorzystać klienci T-Mobile na kartę oraz MIX. Aktywacja jest szybka i prosta – wystarczy wysłać SMS o treści: „TAK” na podany numer:

80401 – użytkownicy T-Mobile na kartę,

– użytkownicy T-Mobile na kartę, 80404 – abonenci MIX.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:

https://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/wyjatkowy-dzien

W Happy Fridays można dostać e-booka

Przypominamy przy tej okazji o innej ofercie T-Mobile. W kolejnej odsłonie Happy Fridays można dziś odebrać kod na darmową książkę w serwisie Legimi. Kod od T-Mobile uprawnia do odebrania jednego z 20 synchrobooków, czyli e-booków i audiobooków w jednym. Cyfrowe książki pozwalają dowolnie zmieniać tryb tekstowy na dźwiękowy i odwrotnie. Bonus można odebrać od dziś do niedzieli 31 maja do końca dnia w aplikacji „Mój T-Mobile”. Więcej informacji:

