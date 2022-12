Play obniża opłaty i przedłuża promocję

Nowy rok przyniesie kolejne zmiany dotyczące warunków świadczenia usług w roamingu UE. Wymusza to obniżki w cennikach operatorów i po Plusie informację o nowych stawkach podał również Play. Operator przedłużył też promocję dla Wielkiej Brytanii.

Zmiany w cennikach operatorów to efekt unijnego rozporządzenia z 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu wewnątrz Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Zmiany wchodzą od 1 stycznia 2023 r.

Play poinformował, że w związku z tym obniża opłaty:

naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro – nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB, czyli 10,43 zł za GB (1024 MB),

w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro – nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB, czyli (1024 MB), za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa) – nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB, czyli 10,43 zł za GB (1024 MB),

w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie (opłata dodatkowa) – nowa cena to 0,01018600 zł za 1 MB, czyli (1024 MB), za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa) – nowa cena to 0,01 zł za minutę połączenia.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Limity różnią się w zależności od taryfy, a szczegóły przedstawia ten dokument:

Dla formalności Play informuje tez, że klienci, którzy nie akceptują tych zmian, mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jest na to czas do dnia wejścia zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu umowy operator przyznał klientowi ulgę, może dochodzić od niego opłaty specjalnej lub kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Warto przypomnieć, że na podstawie tego samego unijnego rozporządzenia z kwietnia 2022 roku Play wprowadził zmiany w cennikach w lipcu 2022, określając np. cenę za połączenie wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro w wysokości 0,12 zł za minutę.

Play przedłuża promocję dla Wielkiej Brytanii

Play podał, że jednocześnie przedłuża okres obowiązywania promocji dla Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2023 r. na podstawie której, w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze obowiązują następujące stawki:

minuta połączenia wychodzącego i odebranego – 0,29 zł ,

, SMS/ MMS – 0,29 zł,

transmisja danych – 29 zł za GB (naliczanie co 1 kB).

Promocja obejmuje klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2021 roku, w dostępnych wówczas taryfach operatora.

Połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii rozliczane są tak samo jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro.

